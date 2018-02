Netgear presenteert de verbeterde Arlo Pro 2 beveiligingscamera

Networking

Netgear heeft vandaag de nieuwe generatie van zijn Arlo Pro onthuld: de Arlo Pro 2. De draadloze beveiligingscamera heeft niet alleen dezelfde functies als zijn voorganger, maar krijgt ook enkele nieuwe opties om beter op de markt in te spelen. De Arlo Pro 2 heeft onder meer 1080p-resolutie, een optie voor zonne-energie en ondersteuning voor Amazon Alexa.

De Arlo Pro 2 is weerbestendig gemaakt en kan in principe overal geplaatst worden. Doordat de beeldkwaliteit verhoogd is, kan er binnen de Arlo-app nu ingezoomd worden voor meer detail. Maar de camera beschikt ook over 130 graden zicht, nachtstand en verbeterde bewegingsdetectie.

Tweerichtingscommunicatie en sirene

Netgear heeft de Arlo Pro 2 ook nog voorzien van een ingebouwde speaker en microfoon voor tweerichtingscommunicatie. Daarmee zou je bijvoorbeeld kunnen communiceren met je bezorger, kinderen of huisdier. Ook is er een sirene op het basisstation, die op afstand kan worden ingeschakeld of door beweging- of geluiddetectie afgaan.

De Arlo Pro 2 heeft nu ook een nieuwe Look Back-functie. Die wordt actief als de camera is aangesloten en neemt video’s op, nog voordat er beweging wordt gedetecteerd. Drie seconden voordat de beweging te zien is, wordt opgenomen zodat er een beter beeld is van specifieke activiteiten die in of om je huis of kantoor plaatsvinden.

Daarnaast ondersteunt Arlo 2 motion activity zones. Om daarvan gebruik te maken, moet de Arlo Pro 2 worden ingeplugd en de specifieke gebieden die in de gaten moeten worden gehouden aangemerkt. Vervolgens ontvang je een bericht op je smartphone als er beweging wordt waargenomen. Daarnaast is er nog de betaalde optie voor voortdurende opname van video, zodat je werkelijk geen moment meer hoeft te missen.

Vijf camera’s en cloudopslag

Bij aankoop van de Arlo Pro 2 ontvangt de gebruiker ondersteuning voor gebruik van vijf camera’s en gratis zeven dagen cloudopslag. Alle extra abonnementen laten, zoals gebruikelijk bij Arlo, de gebruiker bepalen hoe lang elke video wordt opgeslagen en hoeveel camera’s worden aangesloten. Optionele serviceabonnementen zijn beschikbaar voor Arlo-systemen. Arlo Pro 2 is voorzien van een slimme in- en uitschakelfunctie op basis van uw schema of locatie.

Via platformen als IFTTT en Samsung SmartThings kan de Arlo Pro 2 worden verbonden met smart home-apparaten. Met de Arlo Skill for Amazon Alexa kunnen live feeds of opgenomen video worden bekeken op Echo Show of Amazon Fire TV. Met een eenvoudig stemcommando aan Alexa kan Arlo worden gevraagd om bepaalde locaties in beeld te brengen.

Prijs en beschikbaarheid

De Arlo Pro 2 Add-on Camera is nu verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 279,99. De Arlo Pro 2 Security Camera System met twee camera’s en een basisstation is verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 619,99.