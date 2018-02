‘Samsung komt in Galaxy S9 en S9 Plus met eigen Animoji en stereospeaker’

Mobile

Samsung zal op 25 februari tijdens een presentatie voorafgaand aan het Mobile World Congress in Barcelona zijn nieuwe vlaggenschiptelefoon onthullen: de Galaxy S9 en de grotere S9 Plus. Nu is er het verhaal dat de toestellen niet alleen stereospeakers krijgen, maar ook 3D-emoji, die beter moeten werken dan de Animoji van Apple.

Het Zuid-Koreaanse ETNews (via Android Authority) meldt dat Samsung druk heeft gewerkt aan een nieuwe functie voor zijn volgende apparaten. De camera op de voorkant volgt het gezicht van de gebruiker en kan dat nadoen. Naar verluidt zijn er meerdere dierlijke personages die gedeeld kunnen worden met vrienden.

3D-emoticons en stereospeakers

Eerder dit jaar onthulde Samsung een nieuwe versie van zijn Exynos-chip. De processor was voorzien van een speciale filter voor het “realistisch volgen van het gezicht” Daarnaast zit er in de processor extra goede beveiliging voor het ontgrendelen van apparaten middels gezichtsherkenning. Daarmee scherpt Samsung de functies van de nieuwe toptelefoons weer wat aan.

Naast de nieuwe 3D-emoticons komen er volgens ETNews ook stereospeakers naar de telefoon. Die bevinden zich aan de boven- en onderkant van het apparaat en zouden voorzien zijn van Dolby Surround. Dat zou dan weer verzorgd worden door audiobedrijf AKG, dat eigendom is van Samsung.

De Galaxy S9 en S9 Plus zullen op 25 februari onthuld worden. De toestellen hebben achterop een vingerafdrukscanner, die zich ditmaal onder (in plaats van naast) de camera bevindt. Naar het schijnt kost het apparaat tussen de 925.000 en 1 miljoen won, omgerekend zo’n 700 euro.