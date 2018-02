Groei wereldwijde verkoop smartphones valt in 2018 tegen

Business

De groei van de wereldwijde verkoop van smartphones zal in 2018 tegenvallen, stelt marktanalist TrendForce. Naar verwachting zal de groei 2,8 procent bedragen, minder dan de eerder voorspelde 5 procent. De verkopen vallen vooral tegen door lagere vraag naar vervangende toestellen.

De laatste jaren zijn de prijzen van smartphones gemiddeld gestegen, vooral in het hoge segment. Het gevolg is dat steeds minder consumenten echt zin hebben om hun toestel te vervangen, op de grootste fans na natuurlijk. Daarnaast is er sprake van veel eenheidsworst op de markt, waardoor de verdeling van het marktaandeel tussen de grootste spelers gemiddeld hetzelfde zal blijven.

Tegenvallende verkopen vorig jaar

Verwacht wordt dat er in 2018 rond de 1,5 miljard toestellen verkocht worden. “Terugkijkend naar de wereldwijde smartphonemarkt in 2017, waren de verkopen zwakker dan verwacht, vooral doordat de vraag gevolgen ondervond door de verwachte lancering van nieuwe iPhones in [de tweede helft van 2017,” lezen we.

“In de tweede helft van het jaar, legden alle grote smartphonemerken focus op modellen met voorkant bedekkende schermen, in de hoop daarmee de vervangingsverkopen tegen het einde van het jaar te stimuleren, maar die verkopen vielen lager uit dan verwacht. Daarom hebben smartphoneverkopers halverwege het vierde kwartaal hun productieplannen omlaag bijgesteld, wegens de hoge kosten die voortkomen uit overgebleven exemplaren.”

Apple en Nokia

De fabrikanten met het grootste potentieel zijn volgens TrendForce Apple en Nokia. Dat zijn “de enige internationale merken met een duidelijk groeipotentieel in 2018.” Wat Samsung betreft, zal de Zuid-Koreaanse fabrikant vermoedelijk op de eerste plek blijven staan. Dat vooral door de Galaxy A en J-producten. “We verwachten dat Samsung in 2018 zo’n 300 miljoen exemplaren produceert, een afname van 5 procent ten opzichte van het jaar ervoor.”