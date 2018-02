IBM klaagt Microsoft aan rond inhuren nieuwe Chief Diversity Officer

Business

Afgelopen zondag maakte Microsoft bekend dat het in Lindsay-Rae McIntyre zijn nieuwe Chief Diversity Officer (CDO) gevonden had. Zij was dat eerder bij IBM en gaf daar de wereldwijde diversiteitsagenda vorm. Afgelopen nacht heeft IBM bekend gemaakt dat het Microsoft hierom aanklaagt.

In de aanklacht die IBM bij de rechtbank in de Verenigde Staten indiende, stelt het dat McIntyre toegang had tot “vertrouwelijke gegevens over diversiteit, strategieën, methodologieën en initiatieven” en dat ze die zal gebruiken, of daarop zal vertrouwen in haar nieuwe rol bij Microsoft. De rechter in New York was het ermee eens om de zaak voor te laten komen en heeft McIntyre voorlopig verboden om voor Microsoft aan de slag te gaan.

Concurrentieclausule

In een statement dat IBM vrijgaf tegenover Business Insider, laat het weten dat McIntyre in het centrum van zeer vertrouwelijke en gevoelige informatie stond. “We begrijpen dat Microsoft een manier moet vinden om de groeiende kritiek op zijn diversiteitsbeleid aan te pakken, maar IBM is volledig van plan om zich te beroepen de concurrentieclausule in het contract van Ms. McIntyre, om onze vertrouwelijke informatie te beschermen.”

Voor Microsoft zal het moeilijk zijn om hier echt iets tegenin te brengen. In een eerdere zaak rond discriminatie op de werkplaats stelde Microsoft dat diversiteitsgegevens “niet gewoon vertrouwelijk, maar zo gevoelig en potentieel beschadigend [kunnen zijn] dat de rechter de buitengewone maatregel had moeten nemen de gegevens te verzegelen.”

In een reactie laat Microsoft weten dat het de beslissing van IBM om zich op de concurrentieclausule in het contract van McIntyre te beroepen een “draconische maatregel” vindt. Mocht IBM gelijk krijgen, kan ze gedurende een compleet jaar niet in dienst treden bij Microsoft.