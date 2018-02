Oracle breidt autonome mogelijkheden van Oracle Cloud Platform uit

Services

Oracle heeft tijdens Oracle CloudWorld in New York de nieuwe ontwikkelingen voor het Oracle Cloud Platform (OCP) laten zien. Wat opvalt is dat het bedrijf de autonome diensten van zijn OCP uitbreidt buiten de Oracle Autonomous Database. Daarmee worden alle diensten van dit platform zelfsturend, zelfbeveiligend en zelfherstellend.

Met de reeks autonome diensten wil Oracle een nieuwe norm op het gebied van autonome cloudfunctionaliteit zetten. Het bedrijf maakt voor deze diensten gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning, om organisaties te helpen met het terugdringen van kosten en risico’s, het opvoeren van hun innovatietempo en het verkrijgen van voorspellende inzichten.

De autonome mogelijkheden van Oracle vormen een kernonderdeel van alle diensten van het OCP. Meerdere autonome database-diensten – elk afgestemd op een specifieke workload – komen beschikbaar in 2018, waaronder Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Service voor analytics, Oracle Autonomous Database OLTP voor transactionele en gecombineerde workloads en Oracle Autonomous NoSQL Database voor snelle, grootschalige reads en writes.

Specifieke mogelijkheden

Naast de Oracle Autonomous Database staat de beschikbaarheid van de autonome mogelijkheden van het OCP voor applicatieontwikkeling, mobile en bots, integratie, analytics, security en systeembeheer gepland voor de eerste helft van 2018. Alle diensten van het OCP maken gebruik van ingebouwde autonome mogelijkheden, zoals:

Autonoom herstel voor verbeterde beschikbaarheid – De diensten minimaliseren geplande downtime en bieden bescherming tegen ongeplande downtime.

Autonome beveiliging voor minder risico – De diensten zijn in staat zichzelf te beschermen tegen aanvallen van buitenaf en kwaadwillende insiders. Ze installeren wanneer ze in bedrijf zijn automatisch beveiligingsupdate om bescherming te bieden tegen cyberaanvallen en versleutelen automatisch alle data.

Zelfsturende functionaliteit voor kostenbesparingen en verbeterde productiviteit – De diensten van het OCP moeten een einde maken aan de noodzaak van menselijke tussenkomst bij provisioning, beveiliging, monitoring, back-up- en herstelprocedures en probleemoplossing. Ze upgraden en patchen zichzelf automatisch en kunnen de rekenkracht en opslagcapaciteit zonder downtime uitbreiden.

Partijen die inzetten op snelle innovatie hebben volgens Oracle behoefte aan veilige, uitgebreide en geïntegreerde clouddiensten voor de ontwikkeling van nieuwe applicaties en het hosten van veeleisende zakelijke workloads. De clouddiensten van Oracle zijn in staat om belangrijke beheertaken, zoals optimalisatie, hoge beschikbaarheid en veilige enterprise-IT-systemen te ondersteunen.