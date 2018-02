Schneider Electric introduceert duurzaam koelsysteem voor datacenters Ecoflair

Services

Schneider Electric kondigt de introductie van de Ecoflair Indirect Air Economizer aan. Dit duurzame koelsysteem voor datacenters is efficiënt door gebruik te maken van indirect vrije- en adiabatische koeling. In de Ecoflair zijn alle benodigde voorziening geïntegreerd, waardoor diverse installatiedelen en componenten overbodig zijn.

De eenvoudige toepassing en de efficiëntie van de Ecoflair verbeteren de Total Cost of Ownership. Een buiten opgestelde (dak-) toepassing van het koelsysteem bespaart ruimte in het datacenter, zodat er meer ruimte ontstaat voor IT-apparatuur. De Ecoflair is beschikbaar in een module van 250kW (IEC2511*A) en 500kW (IEC5012*A).

De IEC2511*A en de IEC5012*A bieden op sommige gebieden vergelijkbare technische specificaties. Zo komt de stroomvoorziening uit op 400 V, drie p en 50 Hz en is er de air-to-air warmtewisselaar. Het aantal IT Fans (ventilatoren) is bij het eerste model vier en bij het tweede model acht, terwijl het aantal Ambient air fans respectievelijk ligt op vier en acht.

Resultaat

Schneider Electric kiest voor flexibele ontwerpeigenschappen, waaronder aanpassingsopties op basis van koelbehoeften, milieu- en klimaatomstandigheden. De modulaire constructie vereenvoudigt daarbij de implementatie en installatie. Daarnaast zien we een volledig polymeer air to air warmtewisselaar, die de kans op corrosie elimineert. De Ecoflair en de functionele toepassing verhogen het onderhoudsgemak en verlagen de onderhoudskosten.

Het bedrijf claimt dat de Ecoflair in vergelijking met andere indirecte air economy-systemen 15 tot 30 procent efficiënter is. Dit leidt tot een forse energiebesparing. De verminderde energiebehoefte voor koeling kan worden gebruikt voor een verhoogde IT-load met dezelfde elektrische infrastructuur. Uit onderzoek van Schneider Electric blijkt dat 30 procent meer IT-apparatuur ondersteund kan worden in vergelijking met gangbare koeltechnologieën, zoals gekoeld water of directe expansie (DX).