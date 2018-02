Google wil mails flexibeler en interactiever maken

Apps & Software

E-mails zijn een mooie vervanging van papieren brieven. Maar ze zijn in basis net zo statisch. Wat Google betreft komt daar echter verandering in; de zoekgigant werkt aan een manier om e-mails continu te updaten en daarmee te zorgen voor grotere interactiviteit. Mails zouden daardoor een stuk relevanter kunnen zijn.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van een bericht van Google zelf. Stel dat je een vlucht geboekt hebt, dan kan de vliegmaatschappij als het dat wil continu de informatie in de boekingsbevestiging updaten. Ook zouden mailvensters interactiever gemaakt kunnen worden door bijvoorbeeld enquêtes daaraan toe te voegen zonder dat mensen daar een los venster voor hoeven te openen.

Flexibele mails

De veranderingen komen voort uit het AMP-project van Google, wat staat voor accelerated mobile pages. Dat is een programma dat webpagina’s sneller laadt door ze een stuk lichter te maken. Sites zouden daardoor sneller laden en interessanter zijn voor bezoekers om te bekijken. Nu zou AMP dus naar Gmail gebracht worden.

Mocht dat ook echt gebeuren, is het voor het eerst dat Google een bredere toepassing voor AMP vindt. In eerste instantie is deze functie vooral gericht op e-mails die in bulk verzonden worden. Zo kunnen bijvoorbeeld supermarkten die hun klanten folders via mail versturen, continu de prijzen daarin updaten.

Google schrijft dat AMP een openbaar project is en dat de functionaliteit om die reden ook toegepast kan worden binnen andere maildiensten.