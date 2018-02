QNAP introduceert IoT- en edge computing-oplossing

Networking

QNAP laat aan Techzine weten over de introductie van een oplossing die Internet of Things-applicaties verbetert. Dit gebeurt door gebruik te maken van features van de Amazon Web Services (AWS) Cloud, om een hybride architectuur internet of things (IoT)- en edge computing-oplossing te realiseren.

Het bedrijf geeft aan dat edge computing en IoT snel opkomende cloud computing technologieën zijn. Daarom neemt QNAP AWS Greengrass op als onderdeel van zijn hybride architectuur, waarbij cloud en lokale apparaten gecombineerd worden voor een IoT- en edge computing-oplossing. AWS Greengrass is software waarmee bedrijven op een veilige manier lokale compute, messaging, data caching, synchronisatie en machine learning inferentiemogelijkheden voor aangesloten apparaten realiseren.

Door AWS Greengrass kunnen aangesloten apparaten AWS Lambda-functies draaien, apparaatdata gesynchroniseerd blijven en communiceren met andere apparaten. Dat kan ook als er geen verbinding met het internet is. AWS Greengrass brengt AWS naar apparaten, zodat ze lokaal kunnen opereren met data die gegeneerd wordt, terwijl de cloud gebruikt wordt voor management, analytics en duurzame opslag. Er wordt gebruikgemaakt van de access management mogelijkheden van AWS IoT Core, voor authenticatie en encryptie van apparaatdata op ieder connectiepunt.

QNAP

Anderzijds zien we QBoat Sunny, een single-board IoT mini server van QNAP om aan de vraag van IoT-applicaties en -omgevingen te voldoen. Hierdoor zijn gebruikers instaat om IoT-applicaties, apparaten en data te beheren en monitoren. QBaot Sunny is ook te gebruiken als een edge computing node. AWS Greengrass is te installeren op QBoat Sunny.

Verder zien we QNAP’s QIoT Suite Lite, een IoT-applicatie voor on-premises omgevingen. Deze maakt gebruik van AWS Greengrass om de mogelijkheden uit te breiden. Gebruikers kunnen de hoeveelheden data gegenereerd door IoT-applicaties op hun QNAP NAS opslaan, waarna filtering plaatsvindt. Vervolgens zijn die gegevens over te dragen aan AWS voor data-analyses.