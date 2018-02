Google Chrome blokkeert vanaf morgen bepaalde advertenties

Business

Op 15 februari begint Google Chrome met het blokkeren van advertentie. Dat moment zat er al enige tijd aan te komen, vooral nadat Google zich bij de Coalition for Better Ads voegde. Nu laat het bedrijf weten hoe het beleid precies in zijn werk gaat. Dat blijkt vooral via filters te werken.

“Het is belangrijk dat sommige websites die de gevolgen van deze verandering zullen ondervinden, in een aantal gevallen ook Google-advertenties weergeven,” laat Google weten. “Voor ons ligt er meer prioriteit bij je internetervaring, dan het geld dat die irritante advertenties ons kan opleveren.”

Vooral via filters

Google stelt dat als een Chrome-gebruiker een website bezoekt, dat adres meteen onderzocht wordt. Mocht dat adres voldoen aan de Better Ads Standards, dan is er niets aan de hand en worden advertenties gewoon weergegeven. Maar als het adres niet voldoet, dan zoekt Chrome automatisch naar url-patronen die bij advertenties horen. Die worden dan geblokkeerd, waardoor een advertentie niet weergegeven wordt.

De site Venture Beat meldt dat voor deze functie gebruikers minstens over Chrome 64 moeten beschikken. De advertentieblokker werkt ook op de mobiele versie van Chrome. “Momenteel is deze functie beschikbaar voor Android, Windows, Mac, Linux en Chrome OS,” aldus een woordvoerder van Google. Of de filter ook naar iOS komt en wanneer is niet bekend.

Gebruikers krijgen verder een melding te zien waarop staat dat een advertentie geblokkeerd is. Verder biedt diezelfde melding de mogelijkheid om advertenties alsnog toe te staan indien dit gewenst is. Overigens wordt niet meteen elke advertentie geblokkeerd. Google pakt het iets anders aan.

In de eerste twee maanden mag 7,5 procent van alle advertenties in overtreding van de Better Ads Standard zijn. In de vier maanden daarna mag dat nog 5 procent zijn en in de maanden daarna 2,5 procent zijn. Die ruimte wordt overgelaten omdat vrijwel alle sites advertenties automatisch laden, waardoor er ook een soort foutmarge moet zijn.

Hieronder de lijst met advertenties die niet langer geaccepteerd worden.