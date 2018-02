Gesimuleerde Marsmissie gebruikt draadloze netwerkapparatuur van LANCOM

Networking

LANCOM Systems laat aan Techzine weten zijn samenwerking met het Österreichisches Weltraum Forum (ÖWF) voort te zetten. Hierdoor zorgen de draadloze access points en routers van het merk bij de AMADEE-18-missie voor communicatie tussen de bemanning en de controlekamer. Het gaat om een simulatie in de woestijn van Oman die dient ter voorbereiding op de toekomstige bemande Marsmissies.

De netwerkcomponenten van LANCOM zorgen sinds 2012 voor communicatie en gegevensoverdracht tijdens de veldproeven van ÖWF – of het nu gaat om ijsgrotten, de top van een gletsjer of de woestijn. Ook voor de twaalfde simulatie van een Marsexpeditie koos de organisatie voor de draadloze access points en routers van de Duitse fabrikant. Dit vanwege de extreme klimaatomstandigheden in het woestijnzand van Oman.

De apparatuur van LANCOM vormt de basis voor de communicatie-infrastructuur van de ruimtebemanning. Het draagt bij aan een draadloos netwerk met een flinke reikwijdte en stabiele communicatie met, en gegevensoverdracht naar de thuisbasis in Innsbruck.

Alle data die tijdens de veldproef of interactie met het mission support center wordt gegenereerd, wordt via de hardware van LANCOM overgedragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor belangrijke data van het ruimtepak van de astronauten en alle informatie die tijdens experimenten wordt verzameld. De telemetrische gegevens bevatten onder meer informatie over het CO2- en zuurstofgehalte, de temperatuur en de hartslag van de astronauten en live beelden van hun helmcamera. Ook de communicatie met de astronauten tijdens de ruimtewandelingen verloopt via de netwerktechnologie.

Experimenten

De internationale AMADEE-18-missie van het ÖWF vindt plaats in samenwerking met de Oman National Steering Committee en gaat in februari van start in de regio rond Dhofar. Ondersteund door het mission support center in Innsbruck zal de vijftienkoppige bemanning met deelnemers uit acht landen experimenten uitvoeren op verschillende gebieden, zoals technische activiteiten, de verkenning van planeetoppervlakken, astrobiologie, geofysica/geologie en biowetenschap.

De AMADEE-18-missie is live te volgen via een stream op de website van het ÖWF.