Microsoft brengt eerste build van Windows 10 Redstone 5 uit

Microsoft bevindt zich in de afrondende fase van de ontwikkeling van Windows 10 Redstone 4. Het bedrijf heeft gisteren de nieuwste build vrijgegeven voor testers die zich in de Fast Ring bevinden en merkt op dat de volgende grote update van het besturingssysteem bijna klaar is. Maar tegelijk is er nu voor het eerst een versie van Redstone 5 uitgebracht.

Dat meldt Microsoft in een blogpost over de nieuwe updates. “Momenteel ligt onze focus wat Redstone 4 betreft op het stabiel maken hiervan”, schrijft het bedrijf in de blog. Tegelijk is er voor Windows Insiders die onderdeel uitmaken van het Skip Ahead programma de Windows 10 Insider Preview Build 17604 – ook wel bekend als Redstone 5.

Geen nieuwe functies

De Redstone 5-versie van Windows 10 komt enkel naar Windows Insiders die onderdeel uitmaken van Skip Ahead. Dat is een selecte groep gebruikers die in het verleden al eens voor die optie gekozen hebben. Nieuwe gebruikers worden niet geaccepteerd, maar als je er wel al onderdeel van uitmaakt, krijg je de Redstone 5-build vanzelf.

In het overzicht van Microsoft met daarin de belangrijkste veranderingen, verbeteringen en bugfixes, zien we dat er vooralsnog geen nieuwe functies in Redstone 5 zitten. In plaats daarvan zijn er vooral bugs opgelost, waardoor het systeem beter moet werken. Uiteraard zijn er ook wat bugs bekend bij Microsoft, waaronder het feit dat het instellingenmenu crasht als je de thema-pagina opent.

De verwachting is dat Microsoft in de loop van maart of april Redstone 4 uitrolt naar de ‘gewone’ consument. Redstone 5 wordt in oktober 2018 verwacht. Waar er nu nog geen nieuwe functies te vinden zijn, weten we zeker dat Microsoft die te zijner tijd wel toevoegt.