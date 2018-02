Qualcomm kondigt als eerste 7nm-chip aan

Hardware

De Amerikaanse chipmaker Qualcomm heeft voor het eerst een 7nm-chip aangekondigd. Het gaat om de Snapdragon X24, een modem die downloadsnelheden tot 2 Gbps ondersteunt. Volgens het bedrijf is het de “meest geavanceerde commercieel verkrijgbare 4G LTE-modem tot nu toe”.

“Als ’s werelds eerste Gigabit LTE-modem dat snelheden tot 2 Gbps haalt, bereikt de Snapdragon X24 LTE-modem een belangrijke mijlpaal in de mobiele industrie, die erop gericht is om verbeterde mobiele breedband te bieden en de extreem belangrijke gigabit-dekking te leveren in afwachting van de commerciële 5G-netwerken en mobiele apparaten die naar verwachting in de loop van 2019 op de markt komt,” vertelt SVP en General Manager Serge Willenegger in een statement.

Technische specificaties

De Snapdragon X24 is een categorie 20 LTE-modem en valt als eerste in die categorie. Hiermee kunnen smartphones op vijf frequentiebanden verbinding maken met MiMo-zendmasten. Dat kan op de gewone frequenties die voor 4G gebruikt worden, maar ook in de 5GHz-band.

De modem ligt volgens Qualcomm al bij de eerste fabrikanten, die er nu proeven mee doen. Naar verluidt zal de X24 ergens in de loop van dit jaar in massaproductie gaan. De verwachting is dat eind dit jaar of begin volgend jaar de eerste mobiele apparaten met de chip erin op de markt komen.

7nm-productie

Er is onder chipfabrikanten een echte wedloop gaande, waarbij iedereen probeert als eerste een werkende 7nm-chip op de markt te brengen. IBM had in juli 2015 de primeur van de eerste 7nm-chip, maar dat was nog een experiment. Ondertussen is TSMC van plan dit jaar nog te beginnen met de productie van de chips en dat geldt ook voor Samsung.