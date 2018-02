MIT maakt nieuwe AI-chip die tot 95 procent energiezuiniger werkt

Hardware

Onderzoeksinstituut MIT heeft vandaag een nieuwe chip voor neurale netwerken gepresenteerd die een stuk sneller en efficiënter is dan voorgaande generaties. Het stroomverbruik wordt met maar liefst 95 procent teruggedrongen. Daardoor is de chip zeer geschikt voor smartphones en tablets.

Neurale netwerken zijn gemaakt voor machine learning en kunstmatige intelligentie. De netwerken leren taken uitvoeren door grote datasets te analyseren en die toe te passen op nieuwe taken. Op die manier worden ze bijvoorbeeld goed in spraakherkenning, het bewerken van foto’s, maar ook andere taken. MIT heeft nu met een nieuwe manier van berekenen verbeteringen behaald, schrijft het in zijn persbericht.

Grote netwerken

Het voornaamste probleem van een neuraal netwerk als het aankomt op mobiele apparaten, is de stroomconsumptie. Zo’n netwerk vereist veel rekenkracht, omdat er nou eenmaal veel gegevens verwerkt worden. Om in een smartphone te passen, moet zo’n chip zo klein mogelijk zijn en dat beperkt weer het maximale aantal berekeningen en dus de rekensnelheid.

De nieuwe chip van MIT zorgt niet alleen voor flinke verbeteringen op het gebied van stroomconsumptie, maar verbetert de rekensnelheid ook. De onderzoekers wisten de rekensnelheid drie tot zeven keer te verhogen ten opzichte van voorgaande generaties. De onderzoekers konden dat onder meer realiseren door de algoritmes te verbeteren.

In een statement laat Dario Gil, vicepresident van de afdeling kunstmatige intelligentie binnen IBM weten dat het een indrukwekkend onderzoeksresultaat is. “Dit opent de mogelijkheid om complexe conventionele neurale netwerken voor foto’s en video’s toe te passen in het Internet of Things,” stelt hij.