Gratis G DATA-tool detecteert kwetsbaarheden Meltdown en Spectre

Security

G DATA maakt per direct een gratis scanner beschikbaar, waarmee een gebruiker zijn systeem controleert op de beveiligingslekken Meltdown en Spectre. Als er een lek wordt aangetroffen dan volgen er tips om aanvalsscenario’s af te wenden.

De tool controleert belangrijke computerparameters en -instellingen. Zo wordt er gekeken welke computerprocessor is geïnstalleerd en of deze door de beveiligingslekken wordt beïnvloed. Veel chips van Intel blijken sinds 1995 kwetsbaar voor de lekken, waardoor hackers in staat zijn om toegang te krijgen tot het computergeheugen. De processoren vinden we niet alleen terug in computers, maar ook in servers van cloudproviders. Ook kijkt de scanner naar de volgende onderdelen:

of recente Microsoft-updates zijn geïnstalleerd;

welk besturingssysteem op de computer wordt gebruikt;

of veiligheidskritieke BIOS-instellingen zijn gecreëerd;

of een goedgekeurd antivirusproduct dat compatibel is met de nieuwe Microsoft-patch is geïnstalleerd.

Na de test volgen er dus tips over mogelijke verbeteringen. Gebruikers kunnen de gespecificeerde beveiligingsmaatregelen uit het scanprogramma onmiddellijk toepassen, om ervoor te zorgen dat het systeem effectief beschermd blijft. Geïnteresseerden kunnen de scanner op de website van G DATA downloaden.

Systeemeisen en verleden

De G DATA Meltdown Spectre Scanner werkt op de volgende systemen: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 en Windows Server 2008 R2 SP1. De tool vereis .NET Framework4 of hoger, dat vooraf geïnstalleerd is op Windows 8/Windows Server 2012 en hoger. Gebruikers van Windows 7 SP1 en Windows Server 2008 R2 SP1 dienen van tevoren .NET Framework4.7.1 te installeren.

De updates voor Meltdown en Spectre kennen een opmerkelijk verleden. Intel kwam in januari al eens met patches om de processorlekken te dichten, maar deze veroorzaakten in een aantal gevallen problemen. Sommige gebruikers zouden meerdere keren per dag hun systeem opnieuw moeten opstarten, terwijl hardware ook trager werd. Begin februari volgde een nieuwe update, die een geselecteerd aantal gebruikers bereikt. Het ging om microcode updates die betrekking hebben op Skylake-gebaseerde Core en Core M-processoren.