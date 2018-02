Britten: NotPetya-cyberaanval uitgevoerd door Rusland

Security

Het UK Foreign Office beschuldigt Rusland ervan verantwoordelijk te zijn voor de NotPetya-ransomware aanval van afgelopen zomer. Die aanval had grote invloed op Europese en Amerikaanse bedrijven en overheden. De Britten stellen dat de aanvallen “vrijwel zeker” bedacht zijn door het Russische leger.

In juni hoorden we voor het eerst nieuws van een ransomware-aanval die gericht was op banken, overheidsfaciliteiten en bedrijfssystemen in Oekraïne. Niet lang daarna breidden de aanvallen uit naar onder meer Duitsland, Italië, Polen, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Nu stelt het Verenigd Koninkrijk dus dat de Russen zelf verantwoordelijk zijn voor de aanval.

Publiekelijke beschuldiging

Onderzoek uitgevoerd door het Britse National Cyber Security Centre zou uitgewezen hebben dat het Russische leger “vrijwel zeker” verantwoordelijk is voor de aanval van NotPetya. “Het Kremlin plaatst Rusland lijnrecht tegenover het Westen. Maar zo hoeft het niet te zijn. We roepen Rusland op om het verantwoordelijke lid van de internationale gemeenschap te zijn dat het claimt te zijn, en stopt met pogingen die gemeenschap in het geheim te ondermijnen”, aldus de Britten.

Rusland heeft altijd expliciet ontkent verantwoordelijk te zijn voor de aanvallen met NotPetya. Toch is het enigszins opmerkelijk dat de aanval gelanceerd werd op de Oekraïense Dag van de Grondwet. Dat was voor het land – dat in het oosten te maken heeft met oorlog met onder meer Rusland – reden om de Russen ervan te beschuldigen de aanval georkestreerde te hebben.

Duidelijk is in elk geval wel dat NotPetya specifiek op Oekraïne gericht was; naar schatting is tachtig procent van alle getroffen apparaten uit dat land afkomstig. Duitsland is het volgende land met de grootste schade, waarbij acht procent van de apparaten hiermee te maken had.

Nieuwe manier van oorlog voeren

Wat de Britten betreft is NotPetya slechts het begin van een heel nieuwe manier van oorlog voeren. De Britse politicus Gavin Williamson noemde de aanvallen het begin van “een nieuw tijdperk van oorlog voeren”.

“Rusland heeft het complete regelboek verscheurd door democratie te ondermijnen, en het leven van mensen te verwoesten door zich te richten op kritische infrastructuur en het gebruiken van informatie. We moeten hier klaar voor zijn en ons erop voorbereiden deze aanvallen het hoofd te bieden.”