Nieuw Microsoft-programma voor startups investeert 500 miljoen dollar

Microsoft introduceert donderdag het nieuwe programma Microsoft for Startups. Dit programma geeft startups toegang tot voordelen op het gebied van business, technologie en community. De komende twee jaar investeert de techgigant 500 miljoen dollar (401 miljoen euro) om startups verkoopsamenwerkingen te bieden.

De resources van Microsoft for Startups bereiden marketing- en salesteams van startups voor op het voldoen aan zakelijke klanteisen. Het stelt hen tevens in staat deals te sluiten met organisaties in samenwerking met de grote salesorganisaties en het partnerecosysteem van Microsoft. Statrups krijgen gratis Azure-credits tot 120.000 dollar, technische ondersteuning en developmenttools voor de bouw van innovatieve oplossingen in de cloud.

Toegang op meerdere manieren

De techgigant biedt met Microsoft Reactors fysieke omgevingen waar ondernemers, ontwikkelaars, investeerders en de zakelijke community samen kunnen komen om te overleggen, leren en delen. De komende maanden openen er Microsoft Reactors in Peking, Berlijn, Londen, Shanghai, Sydney en Tel Aviv. Anderzijds wordt er contact met het Microsoft-team van durfkapitaalversterkers geboden, dat een actieve rol speelt in de groeifasen van met name Series A- tot D-startups.

Startups krijgen ook toegang tot Microsoft ScaleUp, voorheen bekend als Microsoft Accelerators. Deze is er voor de ondersteuning van Series A- en meer gevorderde startups om de juiste markt te vinden voor hun producten, hun infrastructuur te verbeteren en hun bedrijven uit te bouwen met behulp van Azure en Microsoft Dynamics-diensten.

Het bedrijf geeft aan dat startups inspirerend zijn, doordat ze producten bouwen die het persoonlijke en professionele leven verbeteren. Microsoft wordt dan ook graag partner van deze partijen om iedere persoon en organisatie te helpen, concludeert de techgigant.