Panasonic en Trend Micro beveiligen samen connected auto’s

Security

Panasonic Corporation en Trend Micro gaan samen security-oplossingen ontwikkelen om zelfrijdende- en connected auto’s te beschermen tegen cyberaanvallen. De samenwerking richt zich op het verhogen van de veiligheid van dergelijke auto’s, door oplossingen te ontwikkelen die inbraken in de Electronic Controls Units (ECU’s) ontdekken en voorkomen.

ECU’s beheren grotendeels het rijgedrag van zulke auto’s, waaronder acceleratie, stuur- en remgedrag. Beide partijen willen oplossingen creëren die de in-vehicle infotainment-systemen (IVI) beschermen. De eerste gezamenlijke oplossingen komen naar verwachting rond 2020 op de markt.

Trend Micro geeft aan dat er een reëel risico is op een hacker die de controle over het stuur of de reminrichting bij een connected auto overneemt. Dagelijks ontdekt men nieuwe kwetsbaarheden die nieuwe risico’s met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk om niet alleen beveiligingsmaatregelen te nemen in elke afzonderlijke auto, maar ook nieuwe aanvallen te analyseren. Dit kan door de auto constant te monitoren vanuit de cloud. Die resultaten moeten worden ingezet om andere auto’s te beschermen.

Visie

Panasonic maakt hiervoor gebruik van zijn Control Area Network intrusion detection and prevention-technologie. Deze technologie kan ongeautoriseerde opdrachten ontdekken die naar de ECU verstuurd worden en invloed hebben op het rijgedrag. De andere partij zet zijn internet of things-beveiligingsoplossing in, Trend Micro IoT Security. Deze maakt gebruik van Trend Micro’s security-kennis en wordt geïmplementeerd in IVI-apparaten zoals navigatiesystemen.

Daarmee moeten aanvallen ontdekt worden die via internet op zoek zijn naar kwetsbaarheden. Onderdeel van dit project is dat alle geregistreerde events worden verzameld en naar een cloud analytics-platform worden gestuurd om verder verdacht verkeer te kunnen blokkeren. Uiteindelijk hebben de partijen het volgende systeem voor ogen.