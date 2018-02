Juniper Networks introduceert producten voor multi-cloudinfrastructuur

Networking

Juniper Networks kondigt nieuwe producten aan die bedrijven helpen met de realisatie van een veilige en geautomatiseerde multi-cloudinfrastructuur. Met de oplossingen voor datacenters, campusomgevingen, filialen en clouds kunnen bedrijven in hun eigen tempo migreren naar een multicloud-omgeving.

De nieuwe switch QFX10002-60C kan worden ingezet als spine- of edge-voorziening voor Data Center Interconnects. Deze biedt 60×100 Gigabit Ethernet (GbE) deep buffer-interfaces. Ook de QFX5210-64C, een 64×100 GbE poortswitch, en de QFX5200-48Y , een switch met 48 native 25 GbE-interfaces, zijn er voor datacenters. Bovendien komt er de lijnkaart QFX MACsec, die een aanvulling vormt op de modulaire switches uit de QFX10000-reeks en met 30 poorten voorziet in 100 GbE-connectiviteit voor versleuteld verkeer binnen en tussen datacenters.

Juniper breidt zijn aanbod van campusoplossingen uit met Sky Enterprise. Dit is een cloud-gebaseerde beheerdienst waarmee operators switching- en beveiligingsapparatuur installeren, configureren en beheren. Zo kunnen wijzigingsfouten tot 90 procent worden beperkt. Verder vallen de nieuwe EX2300, EX4300 en EX9250 switches onder de introducties voor campusomgevingen. Bij de eerste twee gaat het respectievelijk om 16- en 24-poort switches die MACsec ondersteunen om veilige toegang tot de cloud te realiseren. De EX9250 biedt diverse opties voor het beheer van de netwerkinfrastructuur in combinatie met ondersteuning voor zowel 802.1BR als Ethernet VPN.

Filiaalnetwerken en cloudnetwerken

Voor filiaalnetwerken komt het bedrijf met het nieuwe platform NFX150 en nieuwe abonnementstarieven voor Contrail SD-WAN. NFX150 biedt filialen functionaliteiten zoals ingebouwde beveiliging en hybride WAN’s. Het platform biedt draadloze 4G- en LTE-connectiviteit tussen filialen en kan virtuele netwerkfuncties van andere leveranciers hosten. Op basis van nieuwe abonnementstarieven van de Contrail SD-WAN kunnen organisaties een beroep doen op diverse fysieke en virtuele endpoint-opties met veilig SD-WAN-beheer.

Tot slot laat Juniper weten over zijn oplossing voor veilige cloud-connectiviteit. Deze combineert onboarding-services met virtuele producten (vSRX Virtual Firewall of vMX Virtual Router). Producten die beschikbaar zijn in AWS en Azure om de installatie IPsec-connectiviteit tussen datacenters, campus en branchenetwerken en Virtual Private Clouds te automatiseren. Bedrijven kunnen zelf bepalen hoe ze dit doen en kiezen uit de operationele opties zoals CloudFormation, TerraForm of Ansible playbooks.