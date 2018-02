Google maakt lichtere Gmail Go voor Android beschikbaar

Apps & Software

Google heeft op donderdag Gmail Go gelanceerd. Dit is een lichtere en snellere versie van de Android Gmail-app die minder data en opslag verbruikt. De applicatie richt zich op smartphones uit het lagere segment van de markt, waardoor niet ieder toestel Gmail Go kan downloaden. Er is alleen compatibiliteit met Android 8.1 Oreo Go.

Met Gmail Go belooft Google een slimmere inbox, waarbij de gebruiker zich eerst richt op berichten van zakelijke- en privéberichten. De app categoriseert sociale- en reclameberichten, zodat ze op een later moment bekeken kunnen worden wanneer de gebruiker meer tijd heeft. Ook moet het account veilig en overzichtelijk blijven, doordat spam blokkeert voordat die de inbox bereikt.

Google biedt in deze versie nog steeds ondersteuning voor meerdere accounts. Er zijn Gmail-adressen en niet-Gmail-adressen in te stellen, zoals Outlook.com, Yahoo Mail of andere IMAP/pop-e-mailadressen. Door 15 GB gratis cloudopslag te bieden moet de gebruiker zich zo min mogelijk zorgen maken over berichten verwijderen om ruimte te besparen.

Beperkter besturingssysteem

Verschillende websites gaan ervan uit dat de Gmail Go-app 9,51 MB groot is. Ter vergelijking: de reguliere Gmail-app is 20 MB groot. Zoals gezegd is er Android Go vereist om deze uitvoering te downloaden, we vinden ook al een Nederlandse pagina in de Play Store om te installeren. Eerder gaf Google nog aan dat Android Go in 2018 naar alle Android-toestellen komt met minder dan 1 GB memory.

In de beperkte versie van het besturingssysteem vinden we ook een aantal andere applicaties die geoptimaliseerd zijn. Zo is er ook Google Go, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gboard, Google Play, Chrome en de nieuwe Files Go-app van Google.