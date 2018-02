Nieuw HP DaaS-aanbod biedt proactieve analyse en eenvoudiger beheer

Services

HP kondigt een uitbreiding van het Device as a Service (DaaS)-portfolio aan. Daardoor komen er nieuwe analyseservices voor de producten van eindgebruikers bij. Zo detecteren en verhelpen ze proactief mogelijke problemen met de apparaten. Er zijn nu ook uitgebreide opties om IT-ondersteuning te vereenvoudigen met HP Tech Café Market.

Er wordt verwezen naar een IDC-onderzoek uit 2016, waaruit blijkt dat 63 procent van de IT-managers zegt dat hun teams worden belast door apparaatbeheer. Zij willen zich liever richten op andere projecten, waaronder mobiliteit, bedrijfstoepassingen en beveiligingsinitiatieven. Om middelen en mensen vrij te maken, breidt HP de real-time hardware-analyse en mogelijkheden voor proactief apparaatbeheer uit.

Met de diensten van HP kunnen klanten de hardwareprestaties analyseren, potentiële problemen vooraf detecteren en proactief corrigeren. De analysemogelijkheden van HP DaaS zijn beschikbaar op Windows, Android, iOS en macOS. Hiermee creëert HP een multi-OS-oplossing voor de moderne kantooromgeving, die de IT-efficiëntie verhoogt en de ervaring van de werknemers verbetert.

Door HP DaaS delegeert de gebruiker tijdrovende taken van apparaatondersteuning en lifecyclebeheer. Ook vermindert de complexiteit van de aankopen en verbetert de voorspelbaarheid van de kosten met eenvoudige plannen die op maat te snijden en schalen zijn.

HP Tech Café Market Enhanced

Het bedrijf introduceert HP Tech Café Market Enhanced, een end-to-end uitgifte- en opslagoplossing die 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang biedt tot accessoires en lockers voor apparaatwissel of -reparaties. Naast verkoop en opslag zal HP verbruikte artikelen automatisch bestellen, aanvullen en rapporteren. De oplossing ondersteunt de behoeften van een steeds mobieler personeelsbestand en vereenvoudigt het leven voor IT-afdelingen.

Het bedrijf geeft aan dat de uitbreiding van het DaaS-aanbod komt op het moment dat IT-afdelingen naar nieuwe manieren zoeken om apparaten van meerdere fabrikanten efficiënter en effectiever te beheren. De servicemarkt groeit snel voor HP. Inmiddels bieden bijna 100 channelpartners HP DaaS aan.