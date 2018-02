Cybercriminelen misbruikten bitcoin en WK 2018 het meest voor phishing en spam

Security

Kaspersky Lab heeft zijn rapport Spam and phishing in 2017 uitgebracht. Hieruit blijkt dat de kwaadwillenden een wereldwijde agenda hebben waarbij ingespeeld wordt op populaire verschijnselen. De afgelopen twaalf maanden richtten ze zich op onder meer bitcoin en het wereldkampioenschap voetbal 2018, om gebruikers om de tuin te leiden en het geld of persoonlijke informatie afhandig te maken.

Spammers houden belangrijke kwesties en grote evenementen scherp in de gaten. Het doel is om de aandacht van hun slachtoffers te trekken en hier misbruik van te maken. Het onderzoek naar spam- en phishing-activiteiten bevestigt dat de methoden die kwaadwillenden hanteren effectief zijn, omdat de aandacht van het publiek verslapt en het vertrouwen groter wordt. Deze factoren zorgen ervoor dat mensen eerder geneigd zijn valse instructies op te volgen.

De cybercriminelen merkten dat de waarde van bitcoin in 2017 sterk omhoog ging, wat cryptovaluta een populair onderwerp maakte. Onderzoekers van Kaspersky Lab stelden in het derde kwartaal van 2017 een toename in blockchain-gebaseerde trucs vast. Tegen het einde van het jaar was een uitgebreid arsenaal van spamgereedschap in kaart gebracht.

Anderzijds waren spammers in de weer met het verspreiden van e-mails gerelateerd aan FIFA 2018. De wereld bereidt zich in 2017 voor, onder meer de loting voor het wereldkampioenschap vond plaats. Spammers stuurden frauduleuze berichten met officiële logo’s van het evenement en informatie over de organisatoren en sponsoren. Ook werden gebruikers geïnformeerd over gewonnen loterijen en werd hen gratis kaartjes beloofd.

Cijfers

Over het geheel genomen daalde de gemiddelde hoeveelheid spam in 2017 tot 56,63 procent, 1,68 procentpunt minder dan in 2016. Het aantal phishing-aanvallen is wel toegenomen. In 2017 werd het Anti-Phishing systeem van Kaspersky Lab meer dan 246 miljoen keer geactiveerd op computers van gebruikers van Kaspersky-producten. Dit betekent een toename van bijna 59 procent ten opzichte van een jaar eerder.