Oracle neemt cloud-beveiliger Zenedge over

Business

Oracle heeft een akkoord bereikt om Zenedge over te nemen. De startup beschikt over cloud-gebaseerde netwerk- en infrastructuur-securitymogelijkheden. Het is onduidelijk hoeveel Oracle betaalt voor Zenedge. Het doel is om Oracle’s cloud infrastructuur- en Domain Name Systems-mogelijkheden uit te breiden.

Bedrijven beveiligen hiermee applicaties en databases tegen malafide webverkeer, door gebruik te maken van de web application firewall- en Distributed Denial of Services (DDoS)-mogelijkheden van Zenedge. Volgens de startup zorgen zijn producten tot een afname van 99 procent in gevaarlijk webverkeer en een verbetering van 99,75 procent in laadtijden voor de pagina.

Momenteel beschermen Zenedge’s producten en 24/7 virtuele Security Operations Center (SOC) wereldwijd meer dan 800.000 webproperty’s en netwerken. Doordat de startup aan Oracle toegevoegd wordt, is er het potentieel om het klantenbestand verder uit te breiden. Bovendien toont de overname aan dat Oracle niet alleen features toe kan voegen door middel van ontwikkeling, maar ook met acquisities.

Zenedge zal zijn producten blijven aanbieden gedurende het overnameproces, die nog op een definitieve afronding wacht. Na overeenstemming tussen partijen moeten regelgevende autoriteiten nog met goedkeuring komen. Het bedrijf zal ook nieuwe klanten blijven verwelkomen. Het is de bedoeling dat Oracle de feature- en productontwikkeling van Zenedge versnelt, terwijl de diensten meer integreren in de eigen cloud. Naar verwachting zal het personeel zich bij Oracle voegen.

Verdere ontwikkeling

Het nieuws van de overname komt nadat Oracle eerder deze week bekendmaakte twaalf nieuwe cloudregio’s toe te voegen aan zijn infrastructuur. De regionale uitbreiding omvat locaties in Azië (waaronder China, India, Japan, Saoedi-Arabië, Singapore en Zuid-Korea), Europa (waaronder Amsterdam en Zwitserland) en Noord-Amerika, met twee datacenters in Canada en twee nieuwe locaties in de Verenigde Staten. Het bedrijf ontwikkelt zijn clouddiensten dus steeds verder.