NetApp komt met goede kwartaalcijfers, maar aandelen dalen in waarde

Business

Dataopslag- en netwerkbedrijf NetApp heeft afgelopen woensdag zijn kwartaalcijfers bekend gemaakt. De resultaten waren beter dan verwacht, maar desondanks daalde de aandeelkoers.

Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal een winst van 273 miljoen dollar, op een omzet van 1,52 miljard dollar. Dat is een stijging van acht procent ten opzichte van het jaar ervoor. Per aandeel bedroeg de winst 99 dollarcent. Wall Street had oorspronkelijk een winst van 91 cent per aandeel verwacht, op een omzet van 1,5 miljard dollar.

Statement en aandelenkoers

George Kurian, CEO van Netapp, vertelde in een statement blij te zijn met de resultaten. “Wederom boekten we sterke resultaten in het derde kwartaal, met snel groeiende omzet. Het is mooi om te zien dat de resultaten van onze verbeterde dienstverlening effect hebben,” aldus Kurian. “We blijven doorgaan met de transformatie van NetApp in een bedrijf met voortdurende en winstgevende groei.”

Op vrijwel elk gebied groeide de omzet volgens Kurian, en ook in alle landen waar het bedrijf actief is. “Met onze Data Fabric Strategy en toonaangevende oplossingen, winnen we nieuwe klanten en breiden we onze zakelijke kansen uit.” Voor het vierde kwartaal verwacht hij dat het bedrijf tussen de 95 dollarcent en 1,03 dollar winst per aandeel boekt. De omzet zal vermoedelijk ook hoog komen te liggen, tussen de 1,525 miljard en 1,675 miljard dollar.

Opmerkelijk genoeg zijn de aandelen met 12,3 procent in waarde gedaald na het nieuws.