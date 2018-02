Atari lanceert casino dat met eigen cryptocurrency gaat werken

Business

Ondanks de schommelende wisselkoersen, blijven ontwikkelaars en investeerders vertrouwen houden in virtuele valuta. Atari ook, dat heeft nu bekend gemaakt dat het van plan is om een eigen munt te ontwikkelen en mogelijk ook komt met op cryptocurrencies gebaseerde casinoplatformen.

Het bedrijf, dat we kennen van klassiekers als Asteroids, Pac-Man, Space Invaders en Pong, gelooft dat de casino-industrie nieuw leven ingeblazen kan worden middels een cryptocurrency. Dat nieuws volgt op een aankondiging van vorige week, toen het bedrijf liet weten met de Atari Token te komen. Die zou volgens de aankondiging toen “geassocieerd worden met een blockchain-platform op het vlak van entertainment”.

Nieuw platform

Om het project te faciliteren, heeft Atari een aandeel genomen in het bedrijf Infinity Networks. In ruil daarvoor betaalt Atari niet in cash, maar mag Infinity Networks gebruik maken van het merk. Dat onder de voorwaarden van een licentieovereenkomst op de lange termijn.

“Het bedrijf ontwikkelt een gedecentraliseerd platform om toegang te verschaffen tot elke vorm van digitaal entertainment. Dat wil zeggen, een breed aanbod dat varieert van videogames tot films en muziek,” aldus Atari in een statement. “Dit platform, dat nog in ontwikkeling is, zal gebruik maken van een cryptocurrency, de Atari Token.”

Casino’s met cryptocurrencies

Dat digitaal entertainment waar men zich op richt, zijn casino’s die gebruik maken van cryptocurrencies. Dat is een gebied waar weinig bedrijven zich actief mee bezighouden. Maar het is een interessant idee: gezien de groeiende interesse in cryptocurrencies is het concept van een casino dat enkel daarin handelt een vernieuwend uitgangspunt.

In het kader daarvan wil Atari samen met Paripay een casinoplatform lanceren dat “spelers ertoe in staat stelt ofwel in echt geld, of met de meest relevante cryptocurrencies” te gokken. In het kader van dat casino zal Atari ook de Pong Token lanceren, in een poging de nostalgische gokker aan te trekken. Verder heeft Atari ook hier geen geld in hoeven steken, het geeft ook in dit geval de licentierechten.