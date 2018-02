Google verwijdert mogelijkheid om afbeeldingen direct te bekijken

Apps & Software

Een van de handigere functies is verdwenen uit Google Images. Vandaag heeft het bedrijf een aantal wijzigingen in zijn dienst aangekondigd, die ook per direct zijn doorgevoerd. Een daarvan is dat je niet langer op ‘bekijk afbeelding’ kan klikken. Zodoende moet je voortaan de site die de afbeelding host bezoeken om ernaar te kunnen kijken.

Het verdwijnen van de opties was onderdeel van een schikking die Google trof met Getty Images. Het was zodoende slechts een kwestie van tijd voordat deze doorgevoerd zou worden. In een bericht op Twitter schrijft Google dat de veranderingen bedacht zijn in een poging “een balans te vinden tussen het bedienen van de behoeften van de gebruiker en het tegemoet komen aan de zorgen van de uitgever, beiden belanghebbenden waar we waarde aan hechten.”

Ook wordt de mogelijkheid om te zoeken via een afbeelding weggehaald. Het zoeken op een afbeelding wordt wel nog mogelijk gemaakt, en dat gaat via de zoekbalk van Google. Met deze twee maatregelen hoopt het bedrijf uitgeverijen genoeg tegemoet gekomen te zijn om van de problemen verlost te zijn.

The Search by Image button is also being removed. Reverse image search *still works* through the way most people use it, from the search bar of Google Images. — Google SearchLiaison (@searchliaison) February 15, 2018

Deal met Getty

In 2016 diende Getty bij de Europese Unie een klacht aan tegen Google in. Het bedrijf vond dat Google onrechtmatig het gebruiken van foto’s met auteursrecht stimuleerde door het bezoekers extreem eenvoudig te maken die te vinden en te kopiëren. Het gevolg was een lange zaak die pas deze week afgerond werd.

Het eindresultaat van de onderhandelingen tussen de twee bedrijven, is dat Google een meerjarige licentie op Getty’s foto neemt. Tegelijk moest het wel een aantal aspecten van de zoekfunctie veranderen. Een daarvan is dus de manier om direct een afbeelding te bekijken en een andere manier is door duidelijk te maken wie belanghebbenden zijn bij een bepaald beeld.

“Uiteindelijk is Google Images een manier voor mensen om informatie te ontdekken in gevallen waarbij het browsen op foto’s een betere ervaring biedt dan tekst. Een enkele knop ter beschikking hebben die mensen direct informatie biedt over het beeldmateriaal is goed voor de gebruikers, uitgevers en auteursrechthebbenden.”