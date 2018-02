Nieuwe iOS-apps moeten uitsparing iPhone X voortaan ondersteunen

Mobile

Of je er nou van houdt of niet, de uitsparing in het scherm van de iPhone blijft. Nu is die alleen te zien bij de iPhone X en is dus niet elke nieuwe telefoon van Apple daarvan voorzien. In de toekomst moeten ontwikkelaars echter alle toekomstige iOS-apps toespitsen op de uitsparing.

Dat heeft Apple laten weten aan ontwikkelaars. Vermoedelijk is de implicatie dat alle toekomstige iPhones daarvan voorzien zullen zijn. Bovenin het scherm is een uitsparing gelaten voor de True Depth 3d-sensor, die onder meer gezichtsherkenning mogelijk maakt. Niet iedereen is fan van het design, maar verandering komt er voorlopig niet.

Vroege deadline

Heel ver in de toekomst ligt het moment niet dat alle iOS-apps die opgestuurd worden aan de eis moeten voldoen. Apple schrijft het volgende:

‘Vanaf april 2018 moeten alle nieuwe iOS-apps die ingediend worden in de App Storen gebouwd zijn met de iOS 11 SDK. Alle nieuwe apps voor iPhone, waaronder universele apps, moeten het Super Retina scherm van de iPhone X ondersteunen.”

Het is nog niet verplicht om oude apps te updaten en voorzien van ondersteuning van de uitsparing, maar dat moment zal er snel aan komen. In elk geval zorgt Apple ervoor dat alle nieuwe software die voor iOS-apparaten uitgebracht wordt alvast van de ondersteuning voorzien is.

Nieuwe toestellen

Het gerucht gaat dat Apple in september met zijn nieuwe iPhones komt. Er zouden dan drie nieuwe telefoons onthuld worden, allemaal met eenzelfde design als de iPhone X. Kortom: dan is er een edge-to-edge display met uitsparing bovenin.