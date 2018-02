‘Samsung Galaxy S10 krijgt 7nm Snapdragon-SoC’

Mobile

Samsung onthult de Galaxy S9 over zes dagen, maar de berichten over de opvolger zijn al opgedoken. Waar de Galaxy S9 nog beschikt over een 10nm chipset, zal de Galaxy S10 gebruikmaken van een 7nm system on a chip (SoC). Dat is althans het geval volgens lekker Roland Quandt.

Hij beweert namelijk dat partijen bekend met het bedrijf spreken over de Snapdragon 855 (SDM855) als eerste 7nm SoC. De Snapdragon 855 is waarschijnlijk de opvolger van de Snapdragon 845 en komt naar verwachting begin volgend jaar uit. Samsung lanceert zijn vlaggenschip doorgaans ongeveer tegelijkertijd met de release van de nieuwe Qualcomm-chip. In Europa wordt de Galaxy S-lijn overigens geleverd met een Exynos-chipset.

Het kleinere ontwerp leidt tot betere performance en meer efficiëntie, waardoor het krachtiger is en langer meegaat. Fabrikanten proberen daarom zo snel mogelijk een 7nm chipset te realiseren. Als Quandt gelijk heeft dan is de Snapdragon 855 de eerste Qualcomm 7nm chipset. Ook wordt Qualcomm daarmee één van de eerste fabrikanten met een dergelijke SoC.

De lekker gaat er tevens vanuit dat de chip gebruikmaakt van Qualcomm’s X24-modem, die onlangs nog werd aangekondigd door Qualcomm. Ook dit is een belangrijke vooruitgang, aangezien er een maximale downloadsnelheid van 2 Gbps mogelijk is. In de Snapdragon 845 vinden we nog de X20-modem met een snelheid van 1,2 Gbps. De X24 kent eveneens een afmeting van 7nm.

Meerdere varianten?

Indien Samsung de voorgaande jaren volgt, dan komt er een Galaxy S met Qualcomm-chip naar de Verenigde Staten en China. Europa krijgt dan dus een Exynos chipset. Doordat Samsung deze zelf maakt, presteren de Europee toestellen meestal beter dan de versie met Snapdragon. Het wordt dus interessant om te zien hoe Samsung hiermee omgaat. Wordt ongetwijfeld vervolgd.