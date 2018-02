Samenwerking AWS en SUSE voor meer eenvoud bij SAP-apps

Services

Bedrijven kunnen voortaan direct SUSE’s Linux Enterprise Server voor SAP-applicaties kopen vanuit de Amazon Web Services (AWS) marktplaats. SUSE en AWS breiden daarvoor hun samenwerking uit. Op deze manier willen de twee partijen voldoen aan de groeiende vraag van klanten, die op de agility en kostenvoordelen voor cloud-gebaseerde business-kritieke applicaties rekenen.

Gebruikers van AWS die SAP workloads op SUSE Linux Enterprise voor SAP-applicaties draaien, wordt geïntegreerde en gestroomlijnde ondersteuningservaring van AWS en SUSE beloofd. De klanten kunnen de SUSE Linux Enterprise-oplossing on-demand aanschaffen, zodat er alleen betaald wordt voor wat ze daadwerkelijk gebruiken.

AWS certificeerde zijn platform voor SAP-applicaties in 2012. Sindsdien gebruiken klanten SUSE Linux Enterprise Server om SAP workloads op AWS te draaien, geeft het bedrijf aan. Twee jaar later volgde er certificering voor SAP HANA, waarna SUSE Linux Enterprise Server voor SAP-applicaties op AWS beschikbaar werd. De intensievere samenwerking belooft on-demand pricing en Reserved Instances terwijl de SAP-footprint op AWS groeit.

Gebruikers die op zoek zijn naar production-grade SAP-workloads op AWS kunnen gebruikmaken van SUSE Linux Enterprise High Availability Extension, waarmee failover van SAP HANA instances tussen Availability Zones mogelijk is.

Configuratie

Naji Almahmoud, SUSE vice president Global Alliances, geeft aan dat tienduizenden enterprises op SUSE vertrouwen voor missie-kritieke computing omgevingen. Daaronder vallen ook SAP-workloads. Beginnen met SUSE Linux Enterprise Server voor SAP-applicaties voor SAP HANA workloads is mogelijk met AWS SAP HANA Quick Start. Het helpt met de provisioning en configuratie van de infrastructuur die nodig is voor SAP HANA. Dit gebeurt vaak in minder dan een uur.