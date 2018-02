Cybercriminelen stelen 2 miljoen dollar van Indiase bank via SWIFT-betaalsysteem

Security

De Indiase City Union Bank laat zondag weten dat cybercriminelen in het systeem zijn gekomen, waarbij er bijna 2 miljoen dollar bemachtigd werd. Omgerekend komt dat neer op zo’n 1,6 miljoen euro. De hackers wisten het geld te bemachtigen via het financiële platform SWIFT.

Op zaterdag kwam het bericht naar buiten dat er drie frauduleuze transacties waargenomen waren. Deze zijn verzonden via correspondentbanken naar accounts in Dubai, Turkije en China. CEO N. Kamakodi spreekt van een conspiracy waarbij meerdere landen betrokken zijn. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de toedracht. Tegenover Reuters laat hij weten dat het om een cyberaanval gaat door internationale cybercriminelen.

City Union gaf op zaterdag aan dat het gelukt was een frauduleuze betaling van 500.000 dollar te blokkeren. Deze werd verzonden vanuit een Standard Chartered Bank-rekening in New York naar Dubai. Een tweede betaling was zo’n 300.000 dollar met als eindbestemming Turkije. Bij de derde transactie kwam één miljoen dollar kijken. Deze werd verzonden via een Bank of America-rekening uit New York. De eindbestemming bleek Zhejiang Rural Credit Cooperative Union, een Chinese instelling.

Kamadoki ziet voorlopig geen aanwijzingen dat er intern personen betrokken zijn. Er wordt samengewerkt met Indiase autoriteiten om getroffen landen te ondersteunen bij het onderzoek. De CEO geeft aan dat City Union zijn interne monitoringsysteem aanscherpt.

Waakzaam

SWIFT probeert de security van computers die banken gebruiken voor het verwerken van betalingen te versterken. Begin 2016 werd Bangladesh Bank nog slachtoffer van een aanval, waarbij zo’n 81 miljoen dollar centraal stond. Volgens experts uit de industrie zijn meer dan 100 financiële instituten uit India verbonden aan SWIFT, waaronder de centrale bank. Zij raden aan dat banken uit het land die het platform gebruiken waakzamer zijn.