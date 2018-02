Tientallen aanklachten tegen Intel wegens Meltdown en Spectre

Business

Intel heeft vandaag bekend gemaakt dat er maar liefst 32 rechtszaken zijn aangespannen over de manier waarop het met de Meltdown en Spectre-problemen is omgegaan. Een deel van de aanklachten komt van aandeelhouders die zich daarmee op het bestuur van het bedrijf richten.

Dat heeft Intel vandaag bekend gemaakt. Er zijn dertig consumentenzaken aangespannen en twee zaken door aandeelhouders. Ook laat het bedrijf weten dat er naar verwachting nog meer rechtszaken aangespannen zullen worden.

Dure grap

In het geval van de consumentenzaken zijn er verschillende gebruikersgroepen die “geldelijke genoegdoening” vragen. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend, maar volgens Patently Apple zou een van de zaken door de stad Providence aangespannen zijn en vraagt men een schadevergoeding van maar liefst vijf miljard dollar.

Verder zijn er twee zaken aangespannen door aandeelhouders van het bedrijf, die tussen 27 juli 2017 en 4 januari 2018 aandelen kochten. In die aanklachten valt te lezen dat “Intel en bepaalde medewerkers de veiligheidswetten overtreden hebben door statements te maken over Intels producten en interne controlemechanismen die op het moment dat deze kwetsbaarheden bekend werden gemaakt vals of misleidend bleken te zijn.”

Intel vreest ook nog voor drie andere rechtszaken die door aandeelhouders aangespannen kunnen worden. Naar het schijnt zouden sommigen vinden dat Intel sneller actie had moeten ondernemen met Meltdown en Spectre. Daarnaast zijn aandeelhouders niet blij over het feit dat CEO Brian Krzanich 24 miljoen dollar aan aandelen verkocht in november, enkele maanden nadat de bugs intern bekend waren gemaakt.

Hoe groot de mogelijke verliezen zijn die Intel zal leiden als gevolg van de kwetsbaarheden is volgens het bedrijf “niet redelijkerwijs” in te schatten.