Nokia verkocht in Q4 2017 meer smartphones dan Google, HTC en Sony

HMD Global kocht in mei 2016 de rechten op de Nokia-merknaam. Waar het Microsoft niet lukte om er een succes van te maken, is het dat Chinese bedrijf duidelijk wel aan het lukken. Vandaag blijkt dat het in het vierde kwartaal van 2017 meer smartphones verkocht dan Google, HTC, Lenovo, OnePlus en Sony.

Analist Neil Shah van Counterpoint Research meldt dat op zijn Twitter-account. Een exact cijfer noemde hij niet, maar de site TechRader wist die cijfers wel. En die zijn indrukwekkend: er gingen in het vierde kwartaal van 2017 4,4 miljoen Nokia-toestellen over de toonbank.

Verkopen Nokia

Met die 4,4 miljoen verkochte toestellen, wist Nokia bedrijven als Google en OnePlus in te halen. Sterker nog: in drie maanden tijd wist men meer Nokia-toestellen te verkopen dan Google Pixel-telefoons van de hand deed in een heel jaar. Dat zijn indrukwekkende cijfers, maar uiteindelijk staat Nokia alsnog ergens onderaan de smartphonemarkt.

Als de cijfers kloppen, dan is het bedrijf nummer elf op de markt. HMD heeft dus nog een hele lange weg te gaan om bedrijven als Samsung, Huawei en Apple te benaderen. Duidelijk is in elk geval wel dat HMD hard op weg is om de verkopen van de Nokia Lumia-apparaten in 2014 in te halen. Daarvan gingen er in het vierde kwart van dat jaar 10,5 miljoen over de toonbank.

Later deze maand

HMD zal later deze maand een persconferentie organiseren tijdens het Mobile World Congress. Naar verluidt presenteert het daar de Nokia 7+, een Android One-toestel. Die zou een 6-inch display hebben met resolutie van 2.160 bij 1.080 pixels. De telefoon heeft naar verluidt een Qualcomm Snapdragon 660-processor, met vier gigabyte aan werkgeheugen en een opslagcapaciteit van 64 gigabyte.