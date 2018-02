Microsoft levert Visual Studio Code voortaan bij Anaconda Python

Apps & Software

Microsoft kondigt aan dat Visual Studio Code voortaan onderdeel uitmaakt van het Python data science platform van Anaconda. Daardoor moet Visual Studio Code eenvoudig te installeren zijn, tegelijkertijd met Anaconda, zodat Python-gebruikers kunnen bewerken en debuggen. Python wordt gebruikt als een kunstmatige intelligentie (AI)-taal.

Eerder kondigde Microsoft plannen aan om Python naar Azure Machine Learning, Visual Studio en SQL Server te brengen. Zo was er al een Python-extensie voor Virtual Studio Code, terwijl er ondersteuning is voor Azure Machine Learning, SQL Server en Azure Notebooks. Volgens Microsoft is de Microsoft Python Extension voor Visual Studio Code de meest gedownloade extensie in de VS Code marktplaats.

Vorig jaar introduceerde Microsoft Visual Studio Tools for AI en Visual Studio Code for AI. Beide behoren ze tot het machine learning-pakket van Microsoft, die in 2016 de codenaam Open Mind Studio kreeg. Het bedrijf omschrijft Open Mind Studio als de visuele studio voor machine learning. Visual Studio Code dient als een cross-platform, lichtere editor die werkt op Windows, macOS en Linux. Het gaat om een open-source programma.

Installatie

Microsoft zette ook een team op voor ondersteuning van de Python-extensie. Er zal tevens meer ondersteuning voor Anaconda-omgevingen komen. Er is een speciale Anaconda-extensie die de Python Extension for Visual Studio Code en de RedHat YAML extensie bevat. Tijdens de eerste installatie van Anaconda Distribution zien gebruikers de mogelijkheid om Visual Studio Code op het systeem te installeren. Visual Studio Code is gratis te downloaden, het gaat dus om een extra service.