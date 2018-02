McAfee WebAdvisor-extensie beschikbaar voor Microsoft Edge

Apps & Software

Microsoft Edge heeft een extensie toegevoegd aan het rijtje plug-ins dat ondersteund wordt: McAfee WebAdvisor. Deze moet gebruikers helpen bij de bescherming tegen malware- en phishing-pogingen. De extensie heeft geen invloed op de browserprestaties of online ervaring.

Zo wordt er bij ondersteunde zoekmachines de zoekresultaten in rood, geel of groen aangegeven, zodat een gebruiker veilig kan zoeken. De meest potentieel schadelijke websites worden door WebAdvisor geblokkeerd voordat ze schade kunnen aanrichten. De potentiële risico’s toont McAfre in een nieuw venster.

McAfee ziet ook dat websites soms geheel onbewust schadelijke content bevatten. Met WebAdvisor worden deze risico’s geïdentificeerd en geblokkeerd terwijl de rechtmatige content behouden blijft. McAfee scant tevens downloads, zodat er een waarschuwing komt bij bekende risico’s. Via typo-bescherming wordt de gebruiker beschermd indien een webadres foutief geschreven is, waarna er omleiding richting de juiste website plaatsvindt. Tot slot controleert McAfee of de firewall en anti-virus actief is voor het surfen.

De extensie was al beschikbaar voor Google Chrome en Mozilla Firefox, maar de ondersteuning breidt nu dus verder uit. Bovendien waren er al dergelijke features ingebouwd in Edge. De McAfee WebAdvisor-extensie is voor pc’s en tablets met Windows 10 gratis te downloaden vanuit de Microsoft Store. McAfee heeft ook een algemene pagina voor de extensie, waarop we een downloadknop voor de extensie vinden.

Aantal plug-ins

Microsoft probeert het aantal ondersteunde extensies steeds verder uit te breiden. Eind vorig jaar zagen we dat er op dat moment 70 extensies voor de browser waren. Het bedrijf legde uit hoe dit precies komt. Er werd aangegeven dat alleen software van hoge kwaliteit toegestaan wordt. De lat ligt vooral hoog als het aankomt op security en performance. Om die reden werkt Microsoft aan een zorgvuldig onderhouden ecosysteem voor de browser.