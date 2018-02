OutSystems brengt met Project Turing AI en app-ontwikkeling samen

Apps & Software

OutSystems laat aan Techzine weten over de lancering van Project Turing. Met dit initiatief wordt de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) benut bij softwareontwikkeling. Het doel is om te onderzoeken hoe AI en ML de wereld van ontwikkeling in het volgende decennium kunnen transformeren.

Project Turing is vernoemd naar Alan Turing, de grondlegger van theoretische informatica en AI. Als onderdeel hiervan zet OutSystems een nieuw AI Center of Excellence op in Lissabon. Van de total R&D resources wordt 20 procent besteed aan het project. Samenwerking met experts uit de industrie, technologie-experts en universiteiten moet daarbij leiden tot origineel onderzoek en innovatie op het gebied van AI en ML.

OutSystems verwijst voor het belang van ML naar een onderzoeksrapport van Gartner uit augustus 2017. Hierin wordt aangegeven dat ML het mogelijk maakt om modellen te implementeren die niet te bouwen zijn met menselijke analyses vanwege de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de analyse. De technologie helpt bij het ontdekken van nieuwe inzichten die op andere manieren onmogelijk te identificeren zijn.

Onderdelen

In eerste instantie richt het nieuwe centrum zich onder andere op het ontwikkelen van nieuwe AI-assistenten om de ontwikkeling van apps verder te versnellen. Door best practice-patronen, componenten en widgets te bieden tijdens het ontwerpen, moeten ontwikkelaars efficiënter worden. De ontwikkeling van op AI-gebaseerde systemen die automatisch aanbevelingen voor nieuwe toepassingen genereren op basis van grote gebruikssets, foutmeldingen, feedback van klanten, adoptiecijfers en bedrijfsstatistieken staat eveneens centraal.

Tot slot is het ontwerpen van op AI-gebaseerde analyzers die de onderhoudskosten van de toepassing verlagen een onderdeel. De AI-analyzers kunnen de structuur van complexe apps analyseren voor het live gaan. Zo worden problemen voorspeld en real-time gebruikerspatronen gevolgd om aanbevelingen te doen voor het verbeteren en herstructureren van de apps. Het nieuwe centrum is per direct gelanceerd.