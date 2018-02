Previder introduceert Monster VM’s voor zware, bedrijfskritische toepassingen

Services

Previder kondigt Monster VM’s aan, een categorie virtuele servers speciaal ontwikkeld voor zware, bedrijfskritische datatoepassingen. Ze zijn specifiek bedoeld voor sectoren die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van zware applicaties, zoals softwarebedrijven, de financiële- en zakelijke dienstverlening en de zorg.

De leverancier van cloud- en managed IT-diensten levert de Monster VM’s via het Previder IaaS-platform. Previder geeft aan dat voor bedrijfskritische applicaties een hoge uptime en een goede performance erg belangrijk zijn. Bedrijven moesten tot voor kort een servercluster bouwen op basis van een aantal zware fysieke servers. Met Monster VM’s wil Previder hierop inspelen.

Het gaat om virtuele server met een ruime hoeveelheid resources die non-overbooked aan virtuele servers toe te wijzen zijn. Het topmodel heeft 32 virtuele processoren, full SSD-storage en 512 GB RAM. Meer technische details omschrijft Previder in het persbericht niet. Het Previder IaaS-platform wordt gehost in de eigen Nederlandse datacenters van het bedrijf.

Heutink ICT is één van de partijen die behoefte had aan Monster VM’s. De virtuele servers worden gebruik voor diens software as a service (SaaS)-applicatie MOO, een leeromgeving voor het basisonderwijs. MOO dient als oplossing om de digitalisering in het onderwijs te organiseren. De applicatie maakt onder andere gebruik van een aantal zware databases en wordt dagelijks gebruikt door 450.000 leerlingen.

Introductie

Overigens is de term Monster VM’s niet nieuw. In 2011 verhoogde VMware namelijk de VM-limieten van acht naar 32 vCPU’s en van 255 GB naar 1 TB aan virtual RAM. Toen werd er dus gesproken over Monster VM’s. Dergelijke virtual machines worden gebruikt voor de virtualisatie van applicaties met behoefte aan veel resources, zoals Oracle databases.