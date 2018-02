Oracle lanceert virtueel programma om startup-ecosysteem uit te breiden

Business

Oracle laat weten zijn wereldwijde startup-ecosysteem uit te breiden, zodat de impact op de internationale startup-community vergroot. Op deze manier wil het bedrijf meer ondernemers bereiken, de cloudadoptie vergroten en innovatie stimuleren. Onder de uitbreiding valt de lancering van het wereldwijde virtuele programma Oracle Scale-Up Ecosystem.

Dit programma richt zich naast startups ook op venture capital- en private equity-bedrijven. Het doel is om snelle groei en schaalgrootte te realiseren. Binnen dit programma werkt Oracle nauw samen met venture capital- en private equity-bedrijven. Er wordt gekeken naar startups met veel groeipotentie in EMEA, Japan en Aziatisch-Pacifisch en Noord- en Zuid-Amerika.

Oracle Scale-Up Ecosystem biedt mentorschappen, ondersteuning op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, marketing- en sales, hulp bij migraties, cloud-credits en -kortingen en toegang tot de klant- en productecosystemen van Oracle. Daarnaast richt het programma zich op een selecte groep investeerders en strategische partners.

Oracle Startup Cloud Accelerator

Tegelijkertijd laat Oracle weten dat Austin een fysieke locatie voor het Oracle Startup Cloud Accelerator-programma krijgt. Dit is de eerste locatie in Noord-Amerika. Wereldwijd kent Oracle Startup Cloud Accelerator negen locaties. Andere steden met een fysieke locatie zijn Austin, Bangalore, Bristol, Delhi, Mumbai, Parijs, Sao Paulo, Singapore en Tel Aviv.

Dit programma selecteert vijf tot zes startups per cohort en ondersteunt twee cohorten per jaar. Geselecteerde bedrijven krijgen hands-on mentorondersteuning op technisch en zakelijk gebied van Oracle- en branche-experts. Hierbij wordt gratis toegang geboden tot Oracle Cloud-technologie, werkplekken, klanten, investeerders en partners. Meer details over het programma maakt Oracle in de komende maanden bekend. Geïnteresseerde kunnen zich aanmelden op de website.

We zien dat techbedrijven steeds actiever worden met het ondersteunen van startups. Zo introduceerde Microsoft vorige weeg nog het nieuwe programma Microsoft for Startups. Deelnemers krijgen toegang tot voordelen op het gebied van business, technologie en community. De komende twee jaar investeert Microsoft 500 miljoen dollar in startups.