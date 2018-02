Nieuwe AI van Google voorspelt de kans op hartziekten

Apps & Software

Google houdt zich met steeds meer zaken bezig. Waar men ooit begon als een zoekmachine, is het bedrijf ondertussen ook hardwarefabrikant, met een eigen mobiele besturingssysteem en een gigantisch advertentienetwerk. Maar dat is niet genoeg, want het bedrijf wil zich ook bezighouden met gezondheidszorg.

Vandaag hebben onderzoekers van Verily, de tak binnen het bedrijf die zich bezighoudt met gezondheidszorg, een onderzoeksrapport gepubliceerd waarin ze een methode omschrijven om hartziektes te voorspellen. De paper verscheen in Nature’s Biomedical Engineering Journal (via The Verge) en omschrijft een interessante nieuwe technologie.

Risico op hartziekte voorspellen

De technologie van Google maakt gebruik van een microscoop en een camera. Die worden gebruikt door de achterwand van je oog te scannen. Aan de hand daarvan krijgen artsen een indruk van de leeftijd van een patiënt, de bloeddruk, cholesterolniveaus en of iemand rookt. En met die data kan dan weer voorspeld worden hoe groot de kans is dat iemand last krijgt van bijvoorbeeld een hartziekte.

De machine learning software van Verily is getraind met behulp van de gegevens van bijna 300.000 echte patiënten. Daarna werden telkens foto’s van de netvliezen van twee kandidaten gescand. Een daarvan was iemand die later in zijn leven een hartaanval kreeg en de ander niet. De software kon in zeventig procent van de gevallen correct voorspellen welk van de twee foto’s toebehoorde aan iemand met hartklachten. Dat percentage komt volgens de onderzoekers overeen met de nauwkeurigheid van andere methodes die op dit moment in gebruik zijn om de risico’s op hartziektes te voorspellen.

Overigens melden de onderzoekers in hun rapportage wel dat er nog wat begrenzingen zijn die overkomen moeten worden. Toch is het een veelbelovende technologie en kan dit werk ervoor zorgen dat hartziekten sneller opgespoord worden. Wellicht dat de software op een dag dus levens kan redden.