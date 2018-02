Cryptovalutabeurs BitGrail na 195 miljoen dollar-hack: ‘faillissement of herlancering?’

Security

Cryptovaluta-beurs BitGrail beweerde onlangs dat er na een hack zo’n 195 miljoen dollar (158 miljoen euro) van zijn gebruikers verloren ging. Nu we ongeveer een week verder zijn kijkt BitGrail alweer verder. De beurs wil daarbij de gebruiker om advies voor de toekomst vragen.

Dat blijkt uit een tweet van de man achter de beurs, ontwikkelaar Francesco Firano. Hij staat ook wel bekend als The Bomber. In het betreffende Twitter-bericht vraagt hij gebruikers om hun wens wat betreft de toekomst van BitGrail. Via een poll kunnen zij de keuze maken uit een faillissement of een herlancering.

Op het moment van schrijven zijn er meer dan 7000 stemmen uitgebracht, waarbij 82 procent van de deelnemers het liefst een faillissement ziet. Uiteraard kwamen er ook veel geschreven reacties binnen van slachtoffers. Zij vragen zich af of hun beleggingen wel terugkomen. Ook willen zij weten wanneer dit dan gebeurt. In een reactie geeft Firano aan dat er al wel een besluit genomen is. BitGrail zal namelijk opnieuw open gaan.

Als er een faillissement zou komen dan betekent het dat gebruikers hun geld waarschijnlijk niet terugkrijgen, beweert de man achter de beurs. Een herstart resulteert in een directe teruggave van 20 procent van de verloren tegoeden. In de toekomst moet de overige 80 procent vergoed worden. Het gaat hier om een belofte van Firano. De hack zorgde er al voor dat de beurs niet in staat is zijn schulden te betalen.

Is er wel echt een hack?

Firano beweert dat er samengewerkt wordt met autoriteiten om de hackers te achterhalen. Er zijn nog geen updates gekomen over ontwikkelingen in dit onderzoek. Sommige gebruikers vragen zich dan ook af of er wel echt samenwerking met autoriteiten is. Bovendien zou Firano aanhanger zijn van het motto “je sterft als een ontwikkelaar of leeft lang genoeg om zelf een scammer te worden.” Omdat handel in cryptovaluta vaak anoniem is, kan er oplichting mee plaatsvinden. Al met al zijn er dus vermoedens tegen Firano.