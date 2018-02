‘Samsung schroeft productie oled-panelen terug na tegenvallende vraag iPhone X’

Business

Samsung Electronics heeft besloten de productie in zijn oled-fabrieken flink terug te schroeven. Dat komt omdat Apple minder exemplaren van de oled-schermen besteld door de tegenvallende vraag naar de iPhone X. Nu is Samsung Electronics van plan om minder dan twintig miljoen schermen te maken in het eerste kwartaal.

Dat schrijft zakenkrant Nikkei op basis van bronnen binnen Samsung. Het schijnt dat men oorspronkelijk van plan was rond de 45 tot 50 miljoen schermen te maken. Dat aantal is dus flink teruggeschroefd en het zou kunnen dat er in het kwartaal daarna nog minder gemaakt wordt.

Lage productie

Het nieuwe productiedoel zal het aantal schermen naar rond de 60 procent van het oorspronkelijke plan brengen. Samsung hoopt dat te kunnen compenseren door meer producten te maken voor Chinese klanten, die ook steeds meer oled-schermen in hun producten willen integreren.

Dat de displayproductie teruggeschroefd wordt, zal volgens Nikkei ook flinke invloed hebben op de omzet en winst van Samsung Display. Het bedrijf investeerde vorig jaar nog zo’n 12,6 miljard dollar in productiefaciliteiten en zal die nu een stuk minder makkelijk terugbrengen. Daar komt bij dat de omzet vorig kwartaal ook al tegenviel.

Tegenvallende vraag

Samsung is overigens niet de enige fabrikant die negatieve gevolgen ondervindt van de tegenvallende vraag naar de iPhone X. Apple moest ook al bij andere producenten van bijvoorbeeld geheugenchips en de onderdelen van de TrueDepth-sensor bestellingen omlaag schroeven.