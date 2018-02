Google Pay-app voor Android nu wereldwijd beschikbaar

Apps & Software

Google kondigt aan dat de uitrol van de Google Pay-app voor Android momenteel plaatsvindt. Hiermee brengt de techgigant de diensten Android Pay en Google Wallet samen. Het is de bedoeling dat Google Pay uitgroeit tot een dienst die we in ieder product van het bedrijf vinden, zodat er altijd een betaalmogelijkheid is middels de opgeslagen betaalgegevens in het Google-account.

De dienst is te gebruiken door een creditkaart of betaalpas van een deelnemende bank toe te voegen. Ook klantenkaarten en cadeaubonnen zijn in bepaalde gevallen te koppelen. Het echte kaartnummer wordt nooit gedeeld, zodat de informatie veilig blijft. In plaats daarvan gebruikt de app een virtueel rekeningnummer.

Gebruikers van de Android Pay-app hoeven geen actie te ondernemen. We zien echter dat de overgang naar Google Pay nog niet geheel realiteit is. De app is nog steeds onder zijn oude naam te vinden op smartphones waarop de dienst geïnstalleerd is. In de Nederlandse Play Store vinden we nog gewoon Android Pay.

Streven

Het betalen van het openbaar vervoer in Londen, Kiev en Portland is voortaan mogelijk met Google Pay. Google belooft dat de komende periode nog meer steden toegevoegd worden aan dit rijtje. De verdere uitbreiding van de dienst betekent bijvoorbeeld ook dat we er op termijn mee kunnen betalen in Google Assistant.

Daarmee moet Google Pay een app worden die de gebruiker kiest voor welke transactie dan ook. Tot op heden is bijvoorbeeld Android Pay nodig voor betalingen in de fysieke winkel en PayPal voor snelle online betalingen. Op de pagina van Google laat het bedrijf zien welke winkels en apps de dienst ondersteunen. Het gaat daarbij nog wel om Android Pay.