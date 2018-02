Google Chrome maakt een einde aan onnodig lange url’s

Apps & Software

Als je aan het internetten bent, kom je vaak url’s tegen met allerlei trackers of verwijzingen erin. Dat maakt ze onnodig lang, waardoor het delen soms vervelend kan zijn. Google heeft nu in Chrome 64 voor mobiele telefoons een nieuwe functie toegevoegd die daar automatisch een einde aan maakt.

Dat meldt Android Police vandaag. Vanaf nu is het zo dat als je een url kopieert met onnodige informatie erin, Chrome die automatisch korter voor je maakt. Het resultaat is dat een url meteen gestroomlijnder is en dat duidelijker te zien is naar welke site je iemand doorverwijst.

Hoe werkt het

Het stroomlijnen van een url vindt enkel plaats als je de deeloptie in Chrome gebruikt. Daarin kan je een url makkelijk naar je plakbord kopiëren of deze direct via een andere app delen. Als je dan de link deelt, bevat deze geen onnodige informatie.

Toch moet opgemerkt worden dat de functie niet altijd even handig is. In sommige gevallen is het immers zo dat je op een bepaalde plek op een pagina terecht wil komen. Die informatie staat ook vaak in de url. Als je in een dergelijke situatie zit, kan je nog altijd de gewone url uit de adresbalk kopiëren en delen.

Adblocker

De nieuwe functie is een van de verbeteringen die Google de afgelopen tijd naar Chrome uitrolde. Eerder al kwam het bedrijf met een ingebouwde adblocker, die een einde maakt aan irritante advertenties. Het gaat dan bijvoorbeeld om video’s die automatisch beginnen te spelen of om pop-ups die een complete pagina overnemen.