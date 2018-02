Microsoft voor 600 miljoen dollar aangeklaagd wegens gedwongen upgrade Windows 10

Business

Microsoft is voor zeshonderd miljoen dollar aangeklaagd door een Amerikaanse consument. De laptop van de consument werd automatisch van Windows 7 naar Windows 10 geüpgraded en daar is de klant niet blij mee. Het zou een schending van de burgerrechten zijn.

De zaak is aangespannen door Frank Dickman, inwoner van Albuquerque. Hij stelt dat de gedwongen upgrade naar Windows 10 ervoor zorgde dat zijn laptop nergens meer op reageert. Om die reden wil hij een van deze zaken: een schadevergoeding van zowel Microsoft als CEO Satya Nadella, of een downgrade naar Windows 7.

Downgraden of betalen

“Ik heb een Asus 54L laptop in bezit, die een OEM-licentie voor Windows 7 heeft,” meldt Dickman in zijn aanklacht. “De computer werd naar Windows 10 geüpgraded en reageerde meteen nergens meer op. De upgrade heeft de back-up-versie van Windows 7 helemaal verwijderd.”

Dickman stelt dat hij zijn apparaat wil downgraden naar Windows 7. Maar omdat alle bestanden verwijderd zijn, kan hij geen legale versie van de software meer krijgen. In de aanklacht valt te lezen dat het volgens Dickman een schending is van het veertiende amendement.

In de aanklacht, die overigens te vinden is op de site Bleeping Computer, lezen we verder dat Dickman eist dat Microsoft binnen dertig dagen de software aanlevert, of een schadevergoeding van zeshonderd miljoen dollar betaalt. Dat laatste zal waarschijnlijk niet gebeuren, maar het bedrijf betaalde wel al eens 10.000 dollar aan een andere Amerikaanse consument wiens apparaat niet meer werkte als gevolg van een gedwongen patch.