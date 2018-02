Qualcomm gooit overnamebod NXP flink omhoog

Business

Qualcomm verhoogt zijn overnamebod voor de Nederlandse chipfabrikant NXP. Oorspronkelijk werd er 39 miljard dollar geboden, maar dat bod is na een actie van aandeelhouders omhoog geschroefd naar 44 miljard dollar. Het nieuwe bod geldt tot 1 maart.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. In eerste instantie bood Qualcomm 110 dollar per aandeel van NXP. Het hedgefonds Elliott Management, dat een van de overgebleven aandeelhouders van NXP was, vond het bod te weinig en tekende protest aan. Volgens Reuters waren ook andere aandeelhouders niet tevreden en om hen over de streep te trekken, ligt er nu dus een nieuw bod. Dat bedraagt 135 dollar per aandeel van NXP.

Bindende overeenkomst

Qualcomm is hard op weg om het benodigde percentage aandeelhouders te verzamelen om de overname door te laten gaan. Eerst zou tachtig procent akkoord moeten gaan, maar binnen de nieuwe constructie zou nog maar zeventig procent een go-ahead hoeven geven. Waarom precies wordt niet duidelijk.

Momenteel heeft Qualcomm al een bindende overeenkomst gesloten met aandeelhouders die 28 procent van NXP in bezit hebben. De hoop van het Amerikaanse bedrijf zal zijn dat de rest nu ook akkoord kan gaan, met dit verhoogde bod. Het schijnt overigens ook een manier te zijn van Qualcomm om te proberen Broadcom meer te laten bieden.

Overnamepoging Broadcom

Vorig jaar bood Broadcom een bedrag van 121 miljard dollar voor de overname van Qualcomm. Dat wees Qualcomm af, onder meer omdat er geen rekening gehouden zou zijn met de waarde van NXP. Door daar nu meer voor te betalen, wil Qualcomm Broadcom naar het schijnt dwingen met meer geld over de brug te komen.