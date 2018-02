Palo Alto Networks kondigt nieuwe hardware en updates voor PAN-OS aan

Networking

Palo Alto Networks laat aan Techzine weten over nieuwe hardware en updates voor besturingssysteem PAN-OS. Door toepassingsgerichte best practices te implementeren en automatiseren verbeteren organisaties hun security. Onder de aankondiging vallen PAN-OS versie 8.1 en de next-generation firewalls PA3200-serie, PA-5280-serie, PA-220R en twee nieuwe modellen in de M-serie voor de Panorama management-applicatie.

Het bedrijf belooft gestroomlijnde SSL-codering met een hoge throughput-decodering op de next-generation firewall, alsmede de mogelijkheid om cleartext-verkeer met ketens van apparaten te delen voor extra handhaving zoals DLP. Dit elimineert de behoefte aan speciale SSL-offloaders, wat de implementatie, netwerkarchitectuur en -activiteiten vereenvoudigt.

De nieuwe PA-3200-serie-apparaten bieden met 20 keer meer SSL-decryptiesessies dan de voorganger ontsleuteling aan de edge. De PA-5280 biedt hogere hogere prestaties en verdubbelt de sessiecapaciteit voor het beveiligen van grote datacenters en mobiele netwerkexploitanten of Mobile Network Operators en infrastructuren.

Ook kan op App-ID-technologie gebaseerde beveiliging voortaan bereikt worden met eenvoudigere workflows en beleidsoverzichtstools. Zo zijn beheerders in staat effectievere en betrouwbaardere handhavingsmethoden voor toepassingscontroles af te dwingen. Zij kunnen tevens een strak, effectief en op apps gebaseerd security-beleid met uitgebreide tracking handhaven.

Verdere beveiliging

Updates van de cloudgebaseerde dreigingsanalyseservice van WildFire stellen gebruikers in staat om zero-day malware te detecteren met behulp van ontwijkende packing-technieken, malware gericht op Linux-servers en IoT-apparaten op te sporen en schadelijke bestanden die zich verbergen in minder vaak voorkomende archief formaten te vinden. Bij dat laatste valt te denken aan 7-Zip en RAR.

Palo Alto Networks belooft daarnaast dat de next-generation firewall evolueert naar een geavanceerde netwerksensor die gegevens verzamelt voor uitgebreide analyses. Deze zijn uit te breiden met op inhoud gebaseerde updates. Als onderdeel van het Application Framework gebruikt Magnifier data die klanten in staat stelt aanvallen, insider-bedreigingen en malware te identificeren.

PAN-OS 8.1 verschijnt in maart voor de klanten van Palo Alto Networks met geldige ondersteuningscontracten. De PA-220R, PA-3200-serie, PA-5280, M-200 en M-600 zijn vanaf 26 februari te bestellen. Voor de next-generation firewallss gelden prijzen van 2.900 dollar tot 200.000 dollar. Europese prijzen noemt Palo Alto Networks in de aankondiging niet.