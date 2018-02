AT&T selecteert drie steden voor 5G in 2018

Networking

AT&T brengt 5G dit jaar naar de Amerikaanse steden Atlanta, Dallas en Waco. Ook opent de provider een 5G innovatiecentrum en testlab in Austin. Daarmee profiteert vooral Texas van de technologie, aangezien alleen Atlanta in een andere staat ligt (Georgia).

Het bedrijf werkt samen met verkopende partijen zodat klanten kunnen profiteren van het netwerk. Dit betekent onder meer dat begin 2019 5G-compatibele mobiele apparaten en smartphones geleverd worden. AT&T gebruikt voor het netwerk de non-standalone (NSA) 5G 3GPP standaard die eind vorig jaar vastgesteld is. In eerste instantie wordt er gebruikgemaakt van de millimetre-wave (mmWave) spectrum, voordat er aanvullende spectrumbanden toegevoegd worden.

Het gaat hier voorlopig om de eerste steden die gebruik kunnen maken van 5G, maar AT&T laat blijken dat andere gebieden niet achterblijven. Er werden al tests op andere locaties gehouden. Het is de bedoeling dat 75 procent van het netwerk in 2020 gevirtualiseerd is.

In het 5G lab in Austin kunnen verdere tests met 5G plaatsvinden, waaronder de zogeheten Advanced 5G NR Testbed Systems (ANTS). Specifiek bouwt en test men hier oplossingen en draaien er stresstests. Bij dit laatste simuleert AT&T klantenervaringen uit de echte wereld, met mobiele 5G-netwerkapparatuur van meerdere aanbieders. Ook kunnen onderzoekers buiten het lab testen, om de toepassingen van het netwerk uit te proberen.

Noodzaak

Uiteindelijk wordt 5G gezien als de standaard die nodig is voor aankomende technologieën. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan zelfrijdende auto’s, die voortdurend met het internet verbonden zijn. Een vertraging in het netwerk kan in dit geval leiden tot het niet tijdig anticiperen op de verkeerssituatie. In een achtergrondartikel van Techzine wordt duidelijk hoe AT&T zijn rol ziet in opkomende technologieën. Er wordt ook gekeken naar sneller internet brengen naar afgelegen gebieden.