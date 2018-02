‘Sony komt tijdens MWC met high-end Xperia XZ2 en XZ2 Compact’

Mobile

Het is bijna tijd voor het Mobile World Congress in Barcelona en dus lekken steeds meer details uit over de plannen van verschillende fabrikanten. Zo weten we dat Samsung komt met zijn nieuwe vlaggenschepen, de Galaxy S9 en S9+. Volgens een nieuw bericht komt Sony later deze maand ook met twee nieuwe toptelefoons.

De Zweedse site Swedroid meldt een boel details over de Xperia XZ2 en de ZX2 Compact. Het gaat om twee high-end apparaten, die allebei schijnen te draaien op de nieuw aangekondigde Qualcomm Snapdragon 845-processor. In dat opzicht passen ze ook bij de trend, want de verwachting is dat alle nieuwe toptelefoons van dit moment daardoor draaiende gehouden worden.

De specificaties

Naar het schijnt heeft de Xperia XZ2 een 5,8-inch display, met schermverhouding van 18:9. Het toestel zou verder een Gorilla Glass 5-scherm hebben, dat ook niet al te lang geleden is aangekondigd. Verder heeft de Snapdragon 845-processor in het geval van de ‘gewone’ XZ2 vier gigabyte aan werkgeheugen. De gebruiker beschikt over 64 gigabyte aan opslagcapaciteit. Apart schijnt de trilmotor te zijn, die op de een of andere manier de audiofunctie moet aanvullen, al is niet bekend op welke manier.

De iets goedkopere en veel kleinere Xperia XZ2 Compact heeft soortgelijke hardware, maar is voorzien van een 5-inch scherm. Dat heeft een FHD+ resolutie en – net als de gewone XZ2 – een 3,5-mm ingang voor hoofdtelefoons. Afgezien van het formaat zou er overigens weinig verschil zitten tussen de twee toestellen.

Wat de prijs betreft, lopen de Sony Xperia XZ2 en XZ2 Compact wel iets uiteen. De gewone telefoon zou 799 euro kosten en de Compact 599 euro. De verwachting is dat beide toestellen begin maart al in de winkel liggen.