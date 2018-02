Microsoft-voorzitter John Thompson treedt toe tot raad van bestuur Rubrik

Business

Rubrik kondigt aan John Thompson, de huidige chairman van Microsoft, toe te voegen aan de raad van bestuur. Met ruim 40 jaar ervaring moet de bestuurder Rubrik in de huidige groeifase van advies voorzien. Thompson verving Bill Gates als voorzitter van de techgigant. De toetreding is onderdeel van een reeks aankondigingen van het bedrijf.

Zo verwelkomt Rubrik ook Murray Demo als Chief Financial Officer. Voor zijn aanstelling bij Rubrik vervulde Demo dezelfde rol bij Atlassian. Onder zijn leiding realiseerde Atlassian een beursgang. Ook was hij werkzaam als financiële eindverantwoordelijke bij andere bedrijven, wat resulteert in decennia aan ervaring. Demo was eerder CFO bij Adobe, Postini, LiveOps en Dolby Laboratories.

Resultaten

Rubrik meldt daarnaast dat het een wereldwijde booking run rate van bijna 300 miljoen dollar bereikt heeft, omgerekend zo’n 243 miljoen euro. Dit komt mede door het klantenbestand dat vier keer sneller groeide dan het jaar daarvoor. Onder de klanten vallen bijvoorbeeld twee bedrijven uit de wereldwijde top vijf van biotech-bedrijven, drie bedrijven uit de top vijf mediabedrijven en twee van de drie grootste vastgoedbedrijven.

Wereldwijd maken meer dan 60 overheidsorganen gebruik van Rubrik, waaronder de Amerikaanse Ministeries van Defensie en Energie. In de VS kiezen overheidsagentschappen Rubrik om te helpen bij compliance met het Data Center Optimization Initiative. De groei komt ook door de lancering van Rubrik Alta en een betere integratie met Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, Oracle en Pure Storage.

Het bedrijf haalt aan dat het dit in vier jaar tijd bereikte, aangezien Rubrik in 2014 opgericht werd. Inmiddels zijn er meer dan 800 werknemers in zes continenten. In het afgelopen jaar opende Rubrik tien nieuwe kantoren die we vinden in India, Ierland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Kansas, North Carolina, Washington D.C. en een nieuw EMEA-hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast werd een nieuw hoofdkwartier in Palo Alto (VS) geopend.