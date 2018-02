Kijken: SpaceX lanceert straks twee experimentele internetsatellieten

Networking

Vanmiddag om 15:17 Nederlandse tijd lanceert SpaceX eindelijk de Falcon 9-raket die twee experimentele internetsatellieten in een baan rond de aarde zal brengen. Het Amerikaanse bedrijf is van plan de komende jaren duizenden satellieten de ruimte in te schieten om een wereldwijd internet mogelijk te maken.

Vandaag wordt dus het eerste stel testsatellieten gelanceerd. Die lancering was eigenlijk gepland voor afgelopen zondag, maar werd uitgesteld omdat er bepaalde veiligheidschecks nog afgerond moesten worden. Vandaag zijn die dus wel klaar en lijken de omstandigheden ideaal voor een lancering.

De lancering en test

De lancering van de Falcon 9-raket dient in de eerste plaats om de PAZ-satelliet van de Spaanse overheid de ruimte in te schieten. Daar er nog plaats aan boord was, neemt SpaceX ook twee eigen kleine satellieten mee – Microsat-2a en Microsat-2b. De lancering vindt plaats vanaf de Vandenberg Air Force Base in Californië en is via een livestream te volgen.

Het plan van SpaceX is om de komende jaren in totaal 4.425 satellieten te lanceren. Die moeten op flinke hoogte in een baan rond de aarde geschoten worden en moeten zorgen voor een wereldwijd internet. De gedachte van CEO Elon Musk is om zo de miljarden mensen die nog geen internettoegang hebben ook van een breedbandverbinding te voorzien.

SpaceX is overigens niet de enige die daaraan werkt, ook bedrijven als Facebook en Google kijken naar manieren om zoveel mogelijk mensen – en dan vooral op onherbergzame plaatsen – aan te sluiten op het internet. Waar SpaceX kijkt naar satellieten, zijn Facebook en Google bezig met onder meer weerballonnen.