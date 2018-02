Nieuwe Bosch-divisie Connected Mobility Solutions ontwikkelt digitale mobiliteitsdiensten

Business

Bosch komt met de nieuwe divisie Connected Mobility Solutions, die 600 medewerkers samenbrengt voor de ontwikkeling en verkoop van digitale mobiliteitsdiensten. Dit aanbod biedt carsharing, carpoolen en verbonden diensten voor bestuurders. Het bedrijf ziet een enorm businesspotentieel in mobiliteit.

Dat blijkt tijdens de internet of things-conferentie ConnectedWorld van Bosch. Het plan is dat de nieuwe divisie het bestaande portfolio verder uitbreidt. De huidige mobiliteitsdiensten van Bosch omvatten onder meer een waarschuwingssysteem voor spookrijders en het gebruik van de smartphone als autosleutel.

Het meest recente voorbeeld is het carpoolingsysteem aangeboden door SPLT, de stratup die Bosch onlangs overnam. Het platform van SPLT biedt bedrijven, universiteiten en stedelijke diensten de mogelijkheid om carpooling te organiseren voor hun medewerkers. Deze B2B-aanpak is rechtstreeks gericht op pendelaars: de SPLT-app brengt mensen samen die een rit willen delen naar eenzelfde plek. Bij reservering zoekt een algoritmen de beste carpoolroute. Ook zal dochteronderneming COUP elektrische scooters in Madrid gaan verhuren. Dat brengt het totale aantal e-scooters in COUP op 3500, doordat er al verhuurd wordt in Berlijn en Parijs.

system!e

Bosch toont tijdens ConnectedWorld ook system!e, een systeem van verbonden elektrische aandrijfcomponenten en nieuwe oplossingen voor elektrische auto’s. Het bedrijf heeft daarom de elektrische aandrijving verbonden met de Bosch Automotive Cloud Suite.

Er zijn webgebaseerde diensten in ontwikkeling die van deze interactie afhankelijk zijn. In de toekomst zullen intelligentie elektrische auto’s weten wanneer hun stroom is uitgeput en waar het dichtstbijzijnde laadstation is. Bosch geeft aan dat er bij veel autoliefhebbers de vrees bestaat dat een dergelijke auto hen zou laten stranden.

Door de verbinding met de cloud kan system!e een voorspelling van de reikwijdte maken. Een algoritme houdt rekening met voertuiggegevens, zoals laadgehalte van de accu, het energieverbruik van de verwarming of airco, de rijstijl van de bestuurder en informatie uit de omgeving van het voertuig. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele verkeerssituatie en topografische gegevens voor de komende route.