‘Apple gaat cruciale grondstof kobalt direct bij de mijnen inkopen’

Voor het eerst in zijn geschiedenis, is Apple van plan om direct grondstoffen in te kopen. Momenteel vreest de technologie-industrie voor een tekort aan kobalt, een grondstof die nodig is voor de productie van batterijen. Waar Apple de inkoop van die grondstoffen normaal overlaat aan de fabrikanten van die batterijen, wil het zich er nu van verzekeren dat er voldoende voorraden zijn. Die zou het dan direct in gaan kopen.

Persbureau Bloomberg meldt dat Apple wereldwijd een van de grootste eindgebruikers is van kobalt. Die zit in vrijwel al zijn gadgets verwerkt. Maar doordat de vraag naar batterijen wereldwijd toeneemt, staat er steeds meer druk op de markt. Met name de groei van het aantal elektrische voertuigen zorgt voor een dreigend tekort aan kobalt om mee te werken. Dat terwijl ongeveer een kwart van de wereldwijde kobaltproductie direct naar smartphones gaat.

Gegarandeerde levering

Volgens de anonieme bronnen van Bloomberg is Apple van plan om enkele duizenden tonnen aan kobalt in te kopen voor de komende vijf jaar. Het bedrijf zou al ruim een jaar gesprekken voeren met diverse mijnbedrijven, maar nog geen definitieve deal gesloten hebben.

Toch lijkt de kans groot dat die deal er snel komt. Er zijn meerdere bedrijven, waaronder BMW, Volkswagen en Samsung, die gesprekken voeren met mijnbedrijven in een poging om ervoor te zorgen dat ze gegarandeerde hoeveelheden van het metaal ter beschikking hebben voor hun apparaten. Daarmee is het voor elk van de bedrijven van cruciaal belang om gegarandeerde leveringen te krijgen, zodat ze ook echt hun apparaten kunnen leveren.

Van essentieel belang

Kobalt is essentieel voor de werking van lithium-ion batterijen. Een smartphone gebruikt zo’n acht gram van de grondstof. Voor een elektrische auto is meer nodig; zo rond de duizend keer zoveel. Gezien het toenemende aantal elektrische voertuigen dat de weg op gaat, is het dus niet heel vreemd dat de prijs van de grondstof flink gestegen is.

De afgelopen achttien maanden is de prijs van één ton kobalt verdrievoudigd. Momenteel moet er zo’n 80.000 dollar voor betaald worden. Zo’n tweederde van de totale voorraad komt uit de Democratische Republiek Congo, waar de meeste mijnbedrijven nog gebruik maken van kinderen om de grondstof uit de aarde te delven. Veel technologiebedrijven werken wel aan betere standaarden, zo stelt Apple dat het geen kobalt van kleinschalige mijnen toestaat in zijn leveringsketen, tot zeker is dat die mijnen ook daadwerkelijk voor goede arbeidsomstandigheden zorgen.